Il discorso di Giorgia Meloni alla Camera

Sarà una sorta di manifesto programmatico il discorso che pronuncerà Giorgia Meloni per chiedere la fiducia alla Camera. Un testo che si propone di essere una sorta di bussola per l’intera legislatura. Ma anche una base di lavoro per dare da subito risposta agli impregni presi durante la campagna elettorale.

Per questo motivo anche fino dall’insediamento a Palazzo Chigi, la premier si è dedicata ai dossier più urgenti. Un concetto condiviso con i suoi ministri durante il primo Consiglio. C’è il nodo bollette, ma anche l’emergenza inflazione così come i primi provvedimenti di natura economica da prendere.