Due italiani su tre temono di non potersi pagare le spese mediche

Due italiani su tre temono di non potersi permettere l’assistenza sanitaria in caso di necessità. Il 69% della popolazione intervistata dichiara infatti di non avere le risorse per affrontare le cure. La maggioranza (il 70%) dichiara comunque di non avere particolari problemi nel contattare il medico di base. Quello del budget familiare per la sanità è una preoccupazione condivisa dai membri del Parlamento intervistati: l’85% di loro, infatti, pensa che il rispetto del diritto alla salute dei cittadini non sia garantito a tutti. Il dato emerge emerge dal sondaggio elaborato da Youtrend-Quorum per il progetto Net-health, Sanità in rete 2030 patrocinato da LsCube.

Le tre emergenze

Accessibilità alle cure ed efficienza organizzativa, ambiti di investimento-finanziamento del Ssn e digitalizzazione: questi i tre temi principali del sondaggio, sottoposto a parlamentari, consiglieri regionali e cittadini. Ma come eliminare la disuguaglianza nell’accesso alle cure tra le diverse regioni? Per consiglieri (69%) e cittadini (65%) la scelta migliore sarebbe effettuare maggiori controlli e imporre più trasparenza nell’operato delle Regioni, mentre la maggior parte dei parlamentari intervistati, il 60%, indica la soluzione nella centralizzazione a livello statale delle competenze sanitarie. Inoltre, prevenzione e potenzi amento della medicina territoriale sono i due ambiti prioritari di intervento per cittadini (32% medicina territoriale e 30% prevenzione) e decisori (per i parlamentari il 69% per la medicina territoriale e per i consiglieri regionali il 50% per la prevenzione).

La sanità non ha bisogno di nuovi fondi

Tutti gli intervistati concordano sul fatto che il Servizio sanitario nazionale non soffra di una carenza di fondi, ma che quelli disponibili non siano gestiti al meglio (per i parlamentari 54%, per i consiglieri regionali il 61%, per i cittadini il 59%). Ad esempio, in relazione ai fondi del Pnrr, secondo i decisori le difficoltà principali nell’utilizzo sono: per il 57% dei consiglieri regionali la burocrazia, mentre per i parlamentari la burocrazia scende al secondo posto (40%) e al primo posto la mancanza di supporto tecnico territoriale (41%). Preoccupa il ricorso alla sanità privata.

Migliorare l’organizzazione

“Questi dati ci fanno riflettere sulla necessità di migliorare l’organizzazione stessa del Sistema Sanitario anche attraverso una attenta programmazione- spiega Dario Sacchini di Altems Advisory, coordinatore scientifico del tavolo di lavoro, – affinché si possano ottimizzare le risorse a disposizione e garantire una presa in carico dei pazienti omogenea a livello territoriale”.

“Partendo dal dare voce ai diversi stakeholders del sistema salute – commenta Rosanna Sovani, partner di Ls Cube, lo studio legale che da 25 anni si occupa di sanità,- e collaborando con esperti della materia, l’obiettivo è fornire un contributo concreto nel disegno delle politiche sanitarie del futuro”. Il progetto, i cui lavori sono ospitati dall’Intergruppo parlamentare “Innovazione e sostenibilità” presieduto dai Senatori Francesco Zaffini e Daniele Manca, si avvale di partner scientifici, quali l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, Altems Advisory, spinoff dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e l’Osservatorio sul Welfare della Luiss Business school.