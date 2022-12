L'ex eurodeputato del Pd Panzeri indagato a Bruxelles per corruzione internazionale: rischia l'arresto

L’ex eurodeputato Pd Panzeri indagato per corruzione

L’ex europarlamentare del Pd Pier Antonio Panzeri è indagato dalla magistratura di Bruxelles in un’inchiesta internazionale per corruzione. Secondo le prime notizie sarebbero coinvolte anche le autorità del Qatar. Non sarebbe l’unico cittadino italiano coinvolto: secondo le testate belghe Le Soir e Knack che hanno riportato la notizia ci sarebbero altri tre connazionali coinvolti.

Panzeri rischia l’arresto: i quattro italiani sono stati interrogati e trattenuti dalla polizia e hanno subito perquisizioni. Durante le quali sono stati sequestrati ben 500 mila euro in contanti. L’indagine, spiega l’ufficio del procuratore federale è “ampia” e riguarda “presunti atti di organizzazione criminale, corruzione e riciclaggio di denaro”. Entro 48 il giudice dovrà decidere se emettere un mandato di arresto.

La vicenda

Le perquisizioni non hanno riguardato solo Panzeri e gli altri italiani. “La polizia giudiziaria federale ha effettuato 14 perquisizioni” in diversi località nei dintorni di Bruxelles”, viene spiegato. I sospetti degli inquirenti riguardano “un Paese del Golfo” che avrebbe tentato “di influenzare le decisioni economiche e politiche del Parlamento europeo”. Secondo i quotidiani belgi che hanno riportato la notizia il Paese in questione sarebbe il Qatar.

E un ruolo principale nella possibile corruzione lo avrebbe ricoperto proprio Panzeri. L’ex eurodeputato Pd aveva terminato il mandato in Parlamento europeo nel luglio del 2019. Ma Panzeri aveva deciso di continuare a lavorare a Bruxelles come lobbista sfruttando i contatti coltivati in 15 anni di carriera nel Parlamento europeo.

Chi è Panzeri: ex sindacalista, 15 anni all’Europarlamento in quota Pd

La storia di Panzeri come politico europeo, ovviamente in quota sinistra, era iniziata quasi vent’anni fa. Nel 2004 era infatti stato eletto a Bruxelles nella lista “Uniti per l’Ulivo”. Il percorso all’interno della sinistra non si era interrotto con il passaggio al Pd, che gli ha garantito una poltrona nell’Europarlamento fino al 2019.

In precedenza Panzeri era stato a lungo operativo come sindacalista, oltre a essere stato segretario della Camera del Lavoro di Milano. Perso il posto nell’Europarlamento, Panzeri si era lanciato nel florido mondo delle ong, fondando la sua denominata “Fight Impunity” di cui è ancora il presidente.