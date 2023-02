La Fed mette il turbo al Nasdaq. Facebook vola dopo i conti

Le azioni del social crescono del 18% negli ultimi scambi

Wall Street non si ferma. Il future del Nasdaq questa mattina è in rialzo dello 0,8% dopo aver chiuso la seduta di mercoledì in rialzo. Il mercato ha apprezzato la decisione della Fed di alzare i tassi ‘solo’ dello 0,25%. Il Dow Jones avanza dello 0,02% a 34.092 punti, il Nasdaq del 2% a 11.816 punti, lo S&P 500 dell’1,08% a 4.120 punti. I listini Usa, dopo un’apertura negativa, hanno virato in positivo dopo la decisione di incrementare i tassi di 25 punti base, un aumento atteso ma non cosi’ scontato, dopo il rialzo dello 0,50% di dicembre e i quattro da 0,75% a giugno, luglio, settembre e novembre.

Wall Street ha tremato quando il presidente Jerome Powell ha parlato di “diversi ulteriori rialzi dei tassi” per poi precisare che non è del tutto sicuro dove la banca centrale si fermerà. “C’è ancora lavoro da fare” e non abbiamo deciso dove fermarci” , ha aggiunto. C’è la possibilità che la Fed vada al di sopra del 5,1%, indicato come obiettivo nelle previsioni di dicembre, ha evidenziato Powell. Il livello del 4,50-4,75% in ogni caso e’ il massimo dal 2007. Per Angelo Kourkafas, strategist presso Edward Jones, il mercato ha guardato il bicchiere mezzo pieno anche se bisognera vedere come metabolizzerà le parole di Powell “poteva trasmettere un messaggio da falco e non l’ha fatto. Avrebbe potuto dire che i mercati stanno andando troppo bene e non l’ha detto, sottolineando invece che c’è già stato un forte inasprimento”.

LE STELLE DI WALL STREET

META (FACEBOOK)

Ricavi sopra le attese che hanno messo le ali al titolo volato nell’afterhours a +18%. Il gruppo che controlla Instagram e Facebook ha fatturato 32,17 miliardi di dollari, sopra le attese degli analisti che scommettevano su 31,6 miliardi. In calo invece l’utile netto a 4,65 miliardi. Il gruppo ha annunciato un buyback da 40 miliardi di dollari.

“La nostra community continua a crescere e sono soddisfatto del forte coinvolgimento nelle nostre app. Facebook ha appena raggiunto il traguardo di 2 miliardi di contatti attivi giornalieri. I progressi che stiamo facendo sul nostro motore di scoperta AI e Reels sono i principali fattori trainanti. Oltre a questo, il nostro obiettivo per il 2023 è l”Anno dell’efficienza’ e il nostro obiettivo e’ diventare piu’ forti e piu’ agili”, ha dichiarato Mark Zuckerberg in una nota.

ASIA

Chiusura in rialzo. Nikkei di Tokyo +0,2%. Hang Seng di Hong Kong +0,4%, CSI 300 dei listini di Shanghai e Shenzen invariato.