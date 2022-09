La donazione di Fedez a Rozzano

Dopo aver festeggiato il balzo di guadagni rispetto alla moglie Chiara Ferragni con le sue attività, Fedez ha deciso di aprire il portafoglio e ha donato al Comune di Rozzano, dove è cresciuto, 130mila euro per ristrutturare il parco. “Ho consegnato presso il comune di Rozzano l’assegno da 130mila euro che la mia fondazione ha donato per la ristrutturazione e il rifacimento del parco comunale della città. Sono molto felice di contribuire alla riqualificazione della periferia dal quale provengo e di restituire un po’ dei privilegi acquisiti alla comunità di cui ancora mi sento di far parte”, ha spiegato Fedez.

I soldi arrivano, quindi, dalla Fondazione Fedez E.T.S., fondata dal rapper a scopo sociale. Grazie alla donazione, il parco di Rozzano sarà dotato di uno skatepark di circa 2mila metri quadrati, di un’area multifunzione per il calcetto, una per la pallavolo e la pallacanestro oltre a diverse attrezzature sportive e un’area dedicata al parkour. “Ringraziamo sentitamente Fedez per la sponsorizzazione di questo importante progetto pubblico – ha detto il sindaco del comune Gianni Ferretti – con il suo generoso aiuto, fornisce un contributo fondamentale per la riqualificazione della nostra città e per il miglioramento dei servizi e delle strutture a disposizione di tutti i cittadini. Non si tratta solo di un sostegno materiale ma anche di un’azione di elevata responsabilità sociale”.