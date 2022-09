Fedez sorpassa Chiara Ferragni: utili boom nell’ultimo anno

Insieme i Ferragnez sono una coppia d’oro, e non è una novità. Fino a qui è sempre stata Chiara Ferragni a pesare di più sui bilanci di casa. Ma fra il 2021 e questa prima parte del 2022 potrebbe essere avvenuto il sorpasso: il più ricco della coppia sembra essere diventato Federico Leonardo Lucia, da tutti più conosciuto con il nome di arte di Fedez. Fatturato e utili assoluti del 2021 sono ancora più alti nella galassia Ferragni, ma sono da dividere con più soci.

Il sorpasso

È invece arrivato a 14,4 milioni nel 2021 il fatturato della galassia Fedez, un piccolo impero che parte da una fiduciaria (la Carini di Foro Bonaparte) che controlla il 100% del capitale della Zedef, che a sua volta controlla l’intero capitale della Zdf e da qualche mese attraverso questa il 75% del capitale della Doom Enterteinement e il 25% del capitale della Be World of Wonders srl nata come scissione dalla prima. Gli utili della galassia insieme ammontavano a fine 2021 a più di 6 milioni di euro, e si devono aggiungere come nel caso delle società della Ferragni, ai contratti che tutto il gruppo ha in essere con Fedez artista anche come testimonial di campagne pubblicitarie e di marketing.

Ci pensa mamma

Ai livelli alti della catena tutto è saldamente in mano a mamma Fedez, Annamaria Berinzaghi, che amministra le società in rappresentanza del figlio e siede anche nei consigli di quelle dove in maggioranza sono altri, come quella nata dalla recentissima scissione che ha visto protagonista il gruppo (quotato) Be fondato da Carlo Acherman con il figlio Stefano.

Gli utili di Fedez sono stati straordinari nelle due società a monte della catena: la Zdf che ha portato a casa 3,3 milioni di euro per i soci quadruplicando il fatturato rispetto all’anno precedente, e la Zedef che ha chiuso l’anno con poco meno di 2,3 milioni di utili, più che raddoppiando anche l’attivo circolante da 2 a 4,7 milioni di euro.

Il sostegno

Nonostante gli ottimi risultati entrambe le società in cima alla galassia Fedez hanno scelto di fare domanda alla Agenzia delle Entrate nel 2021 per incassare il contributo perequativo previsto dal decreto sostegni bis firmato da Mario Draghi, a compensazione del calo del giro di affari (non nel 2021) dovuto al Covid. Così con la Zdf sono arrivati in cassa e hanno contribuito a quel super utile 270.456 euro con accredito diretto in conto corrente. Stessa cosa è avvenuta sui conti correnti della Zedef, che di fatto è solo una holding di partecipazioni, che ha ricevuto dalla Agenzia delle Entrate un mini sostegno di 10.335 euro.

Come Massimo D’Alema

Essendo la capogruppo però la Zedef non ha di fatto fatturato proprio se non per qualche migliaio di euro, mentre gli utili derivano da partecipazioni. Curiosamente però nel bilancio precedente dell’anno 2020 nella nota integrativa alla voce “Effetti Covid 19 sui ricavi” l’amministratrice unica dichiarava: “Nessun effetto”. Diventa difficile comprendere quindi la ragione di quella richiesta di compensazione pubblica rispetto al fatturato 2019, sia pure per una somma ridicola rispetto agli utili registrati. Il contributo è legittimo, come legittimi sono quelli che abbiamo raccontato essere finiti in cassa per cifre superiori a queste nella Silk Road Wines di Massimo D’Alema.

Scelte come queste però stridono obiettivamente con la logica di quei decreti prima firmati da Giuseppe Conte e poi rinnovati a firma Draghi che avevano lo scopo di dare una stampella a chi si trovava nei guai. Sempre più troviamo nei bilanci 2021 società che hanno attinto a quegli aiuti pubblici pur non avendone in realtà alcun bisogno, visto che hanno portato a casa sostanziosi utili.

Spot per banche

Al di là di questi piccoli contributi pubblici, Fedez si è davvero trasformato in un piccolo re Mida in grado di trasformare in oro quello che tocca. Lo sapevano bene i suoi soci- gli Acherman- che nel progetto di scissione hanno voluto segnalare che nella nuova società fatta da loro fanno parte “ del compendio scisso anche il contratto di esclusiva con l’artista Fedez relativamente alle attività afferenti possibili rapporti commerciali con società e brand del settore bancario, assicurativo e finanziario”.

Chris Bonface