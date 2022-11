Fiorello e la figlia della Meloni

“Sarò il tuo depu-tato, prendo 3 euro l’ora”. Fiorello scende in campo e offre a Giorgia Meloni i suoi servizi, dopo le polemiche sulla scelta della premier di portare con sé al G20 di Bali la figlia Ginevra, di 6 anni.

Lo showman è tornato sul caso in una puntata (su Instagram e RaiPlay) di “Aspettando Viva Rai 2!”, anticipazione del programma che andrà in onda dal 5 dicembre. “Ma una mamma deve per forza stare a casa con i bambini? O può lavorare e al contempo essere madre?”, si è chiesto Fiorello. “E poi Giorgia Meloni non è l’unica, basti pensare ad altri capi di Stato che si sono portati dietro intere famiglie. Berlusconi forse non si portava figli e nipoti? E Prodi? Prodi era pieno… E Draghi non si portava Di Maio e pure la balia di Di Maio, che era un navigator?”.

Infine, la proposta: “Lo avete letto su tutti i giornali, lei tanti anni fa ha fatto da tata alla mia figlia più grande, Olivia, ed è stata bravissima, le leggeva i libri. Allora io adesso le voglio rendere il favore. Voglio parlare non alla presidente del Consiglio, ma alla donna Giorgia. Ciao, sono Rosario, ti ricordi? Se ti capitasse un altro G20, cara Giorgia, perché spendere soldi per una babysitter? Ci vengo io e faccio da tato a Ginevra”.

Quando aveva 18 anni la Meloni fece effettivamente da baby sitter alla figlia di Fiorello. “Giocavamo col Lego, non con le Barbie perché io le detesto. E poi guardavamo i cartoni. Cenerentola? Orribile, mettitela te la scarpina di vetro! Io odio il rosa, le principesse e tutta quella roba lì”, avrebbe raccontato Giorgia molti anni dopo in una intervista. “E poi c’era Pocahontas, altra storia diseducativa dove la protagonista si innamora del conquistatore, mentre io sono per l’autodeterminazione dei popoli”.