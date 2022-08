Berlusconi e la flat tax

Sulla flat tax, “noi non vogliamo creare ulteriore deficit, sono convinto che la crescita che noi produrremo ci consentirà ulteriori abbassamenti della pressione fiscale oltre il 23 per cento”. Entro i primi 100 giorni? “Assolutamente, è un punto fondamentale del nostro programma”. Lo ha dichiarato il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenuto ai microfoni di “24 Mattino” su Radio 24. Nucleare e rigassificatori “sono nel nostro programma. Ambiente ed energia siano sinergici”, ha aggiunto Berlusconi.

Sul suo futuro, si vedrà. “Nel mio partito mi hanno detto che è importante che mi candidi. Lasciatemi pensare”. Berlusconi ha precisato poi che Forza Italia non ha un nuovo simbolo, ma “abbiamo aggiunto un richiamo al Ppe, che in Europa rappresenta il centro vero, alternativo alla sinistra”. “Noi siamo una parte fondamentale del Ppe, da parte nostra non c’è nessun dibattito. Il Pd ha scelto come suo alleato chi ha votato contro l’allargamento dell’alleanza atlantica”, ha concluso il Cavaliere.