I giganti del tech alla riscossa. Piazza Affari migliore d'Europa

Piazza Affari in rialzo trainata da Saipem e dalle banche

Le Borse europee chiudono la settimana in segno positivo dopo una giornata altalenante. Piazza Affari anche oggi indossa la maglia rosa. A risollevare i listini europei la frenata a dicembre dell’inflazione Pce statunitense che misura l’andamento dei prezzi al consumo al netto di energia e alimentari. La variazione è stata dello 0,1% su base mensile e 5% rispetto all’anno scorso. Si tratta dell’indicatore maggiormente osservato dalla Fed per valutare l’andamento del costo della vita. L’arresto della corsa lascia sperare che le prossima settimana la Fed alzi i tassi solo dello 0,25%. Piazza Affari segna + 0,83% con 26.435,75 punti con Saipem in salita del 4,6%. Francoforte chiude + 0,12% a 15.150,35. Piatta Parigi a +0,02%.

Si risvegliano i colossi della tecnologia

La riscossa dei colossi del tech consente a Wall Street un fine settimana in rialzo. In cinque giorni, l’indice FANG Plus, che raccoglie le dieci stelle del tech made in USA, ha messo a segno un balzo del +7,20%, per trovare di meglio bisogna risalire allo scorso luglio. Il Nasdaq si ferma a +3,70%. Ancora più lontani ] +2,2%, e il Dow Jones +1,90%. Tra i tech, spicca il +23% di Tesla in cinque sedute. Seguono il +11% di Nvidiae il +8% di Meta Platforms

LA GIORNATA DEI CALDISSIMI

BANCHE

Barclays alza i target price di Unicredit e Intesa grazie ad uno scenario dei tassi più favorevole. Unicredit ha chiuso in rialzo dello 0,97% e Intesa dello 0,35%

FERRAGAMO

Vendite sotto le attese, tra i pochi gruppi del lusso ad arrancare, SELL. Ha chiuso in rialzo del1,89% a 18,83€

STM

Tutti i broker alzano target o raccomandazione, Websim passa da 42 a 57 eu, Kepler Cheuvreux TP a 60 €. Citi il TP 58 €. Il titolo ha guadagnatro il 2,32% a 43,66 eu.

BOND

Spread in crescita a 184 punti base rispetto ai 181 di ieri. Rendimento del Btp (Isin IT0005494239) al 4,08%. L’asta di BOT 6 mesi si è chiusa con tassi ai nuovi massimi da giugno 2012. Collocati 5 miliardi di euro ad un rendimento medio ponderato salito a 2,822% da 2,324% di fine novembre.

ENERGIA

PETROLIO

Brusca inversione di rotta. Dopo una mattinata di rialzi nel pomeriggio puntano decisamente al ribasso. Il barile di Brent cala dello 0,87% a 86,71 dollari.

GAS

Nuovi minimi da dicembre 2021 dopo un calo del 3%.

VALUTE

Euro su dollaro poco mosso a 1,085.

ORO