Morto Gorbaciov, l’ultimo presidente dell’Unione Sovietica

La morte di Gorbaciov

È morto all’età di 91 anni Mikhail Gorbaciov, l’ultimo presidente dell’Unione Sovietica e ultimo segretario generale del Partito comunista dell’Unione Sovietica dal 1985 al 1991.

Fu tra i protagonisti della perestrojka e della fine dell’URSS, cosí come della riunificazione della Germania. Ad annunciare la morte di Gorbaciov il Central Clinical Hospital della Russia, dove era ricoverato con questa nota: “Questa notte, dopo una grave e prolungata malattia, Mikhail Sergeyevich Gorbaciov è morto”.

Nel 1989 era stato insignito della Medaglia Otto Hahn per la Pace e, nel 1990, del Nobel per la pace. Ma se la figura di Gorbaciov è vista in modo positivo in Occidente, in Russia è ricordato con meno favore. Secondo un sondaggio del 2017, realizzato dall’istituto indipendente Levada Center, il 46% dei russi ne ha un’opinione negativa.