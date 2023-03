Guardia di finanza, 66 mila indagini e 9,35 miliardi sequestrati nello scorso anno

Guardia di finanza, nel 2022 66 mila indagini

“Nel solo 2022 i reparti della Guardia di finanza hanno eseguito circa un milione di interventi di polizia economico-finanziaria di varia natura (tributari, valutari, antiriciclaggio, in materia di spesa pubblica o anti-contraffazione)”. Lo ha reso noto il comandante generale del Corpo, generale Giuseppe Zafarana, in audizione davanti alla commissione Difesa della Camera. “Nello stesso periodo” ha ricordato il comandante “sono state eseguite 66 mila indagini concernenti reati economico-finanziari delegate dalle procure nazionali e dalla procura europea, concretizzatesi nell’arresto di quasi 1.400 persone e nel sequestro complessivo di disponibilità patrimoniali e finanziarie per 9,35 miliardi di euro”.

Gdf sottostaffate di quasi il 9% dell’organico

Operazioni realizzate nonostante il Corpo sia sottostaffato. “Le fiamme gialle oggi in servizio sono 57.700, a fronte di una dotazione per legge pari a 63.396 unità. La Guardia di finanza registra, quindi, un deficit di 5.696 risorse, pari all’8,9 per cento della sua consistenza organica” ha ricordato Zafarana.“Il personale del Corpo è attualmente composto da 2.880 ufficiali, 25.193 ispettori e 29.627 sovrintendenti, appuntati e finanzieri”, ha ricordato Zafarana, assicurando che “particolare attenzione viene rivolta agli arruolamenti di nuovo personale, anche in ragione del consistente ricambio generazionale a cui ci stamo preparando. Circa 16 mila militari, pari a oltre un quarto della nostra forza, nel prossimo quinquennio saranno, infatti, raggiunti dal congedo per anzianità”.

Uso dei droni per attività in mare

Inoltre, il Corpo si sta ammodernando grazie all’uso dei droni. “Ai fini dello svolgimento delle attività di polizia del mare, la Guardia di finanza ha avviato di recente ulteriori, importanti progettualità. Una di queste è volta all’acquisizione di sistemi a pilotaggio remoto (droni aerei), così da ampliare le potenzialità di pattugliamento aeromarittimo e di individuazione e riconoscimento degli obiettivi di superficie nelle aree di mare di maggiore sensibilità istituzionale” ha ricordato il comandante generale della Guardia di finanza.

Che ha spiegato inoltre che “importanti investimenti sono stati avviati per la realizzazione di una moderna infrastruttura tecnologica a supporto delle operazioni aeronavali. Mi riferisco alla realizzazione di una rete di sensori radar di sorveglianza costiera costituita da diciassette postazioni dislocate lungo le coste del territorio nazionale tra quelle maggiormente esposte ai flussi dei traffici illeciti. A questa rete è stato recentemente associato lo sviluppo di moduli di intelligenza artificiale da abbinare alle funzionalità di rilevamento delle tracce radar per l’analisi di comportamenti anomali e il monitoraggio automatico di movimenti di target navali in determinate aree sensibili”.

Bloccata la vendita di un’azienda ai cinesi

Proprio sul settore dei droni si è puntata l’attenzione della Gdf. Una serie di indagini infatti sono state condotte sul trasferimento nel 2018 del pacchetto di maggioranza delle azioni di un’impresa di Pordenone, specializzata nella progettazione e produzione di droni di tipo militare e certificati per gli standard Nato. Dall’attività di intelligence è emerso che il trasferimento era in favore di un’impresa di Hong Kong, risultata successivamente riconducibile, attraverso una complessa ramificazione di partecipazioni, a due rilevanti aziende pubbliche della repubblica popolare cinese.

Al lavoro su una grande multinazionale dei social

Inoltre, ha ricordato il generale “stiamo lavorando su una verifica fiscale nei confronti di una grande multinazionale che opera nel settore dei social. Abbiamo concepito e condiviso insieme all’Agenzia delle entrate un rilievo che sarà particolarmente significativo a fini dell’Iva perché la multinazionale mette a disposizione una piattaforma sulla quale vengono offerti servizi in cambio dell’utilizzo dei dati degli utenti e questa è un’operazione rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.