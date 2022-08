Un hacker al Gse

Un hacker è riuscito a violare i sistemi di sicurezza del Gse, il gestore italiano dei servizi energetici, e sarebbe riuscito a mettere le mani su diversi dati sensibili. Si parla di contratti con i fornitori, dei conti correnti di chi percepisce i contributi diretti da parte del gestore così come dell’identità degli intermediari dell’energia. Lo rivela il sito Sassate.

Sono in corso indagini per capire sia come possa essere avvenuta la violazione da parte degli hacker, sia per capire l’entità del materiale carpito. Gse è anche il gestore che si sta preoccupando dello stoccaggio del miliardo di metri cubi di gas necessari per il fabbisogno nazionale di questo inverno.