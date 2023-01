I Leopard bombardano Piazza Affari. Le azioni Fincantieri, Leonardo e Saras sono al top

Wall Street ripiega dopo i nuovi segnali di guerra in Ucraina

I Leopard 2 bombardano le Borse. I 14 carri armati tedeschi inviati in Ucraina e i 50 Abrams Usa prima ancora di essere schierati sul campo hanno già fatti danni. I mercati, partiti al rallentatore hanno cambiato umore temendo l’inasprimento del conflitto. Oltre a promettere l’invio di carri armati, Berlino ha affermato che anche altri Paesi forniranno i mezzi di fabbricazione tedesca dalle proprie scorte nel quadro di una ampia coalizione per potenziare le forze armate di Kiev. Wall Street apre in ribasso di mezzo punto. L’obiettivo è quello di mettere insieme rapidamente due battaglione di carri armati Leopard 2, ha detto il portavoce. Gli indici sono tutti in flessione anche se il calo del prezzo del gas (56,5€ meno 3,1%) lascia immaginare minori tensioni inflazionistiche. Brent a 86,32€ A Piazza Affari non mancano i fattori di spinta. ma non mancano i segnali di spinta.

FINCANTIERI

Top da aprile 2022.

LEONARDO

tocca nuovi top da agosto su voci di una nuova importante commessa negli Eurofighter.

SARAS

Nuovo massimo dal 2019.