Il governo stronca l’Opa di Cassa Depositi e Prestiti su Tim. Il titolo crolla, ora che succede?

Il governo boccia l’Opa su tutta Tim

L’ideatore del piano Minerva su Tim ha affossato il piano Minerva, così il titolo dell’ex monopolista della telefonia crolla in Borsa con un calo che a poche ore dalla chiusura dei mercati raggiunge il 6,7%. E’ successo che il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alessio Butti, che da pochi giorni ha le deleghe alle tlc ha escluso l’Opa totalitaria sul gruppo, su cui il mercato nelle scorse settimane aveva speculato.

“L’Opa totalitaria è una fantasia”, ha evidenziato. Il titolo, rientrato in contrattazione, è stato nuovamente sospeso in asta di volatilità facendo crollare il titolo del 7%, salvo poi chiudere con un meno 5,24% a 0,2062 . “Gli strumenti evidentemente saranno individuati – ha spiegato Butti, in merito all’ipotesi di un’Opa parziale su Tim -, ma quando leggo Opa totalitaria dico che nessuno ne ha mai parlato, questo mi sembra abbastanza evidente”.

Il mercato ha reagito male, ma le parole di Butti vanno interpretate perché probabilmente escludono l’ipotesi di un’offerta pubblica della sola Cassa Depositi e Prestiti su tutta Tim, ma non ipotesi alternative. Si era per esempio parlato di un’offerta da parte dei fondi coinvolti nella partita che includesse anche i francesi di Vivendi che sono i primi azionisti della società di tlc con il 23,7%.

Anche perché solo poche ore fa è stato annunciato un tavolo per arrivare a una strategia comune sulla nazionalizzazione della rete. E a questo tavolo – è stato evidenziato – parteciperanno tutti gli stakeholder, cioè tutti i soggetti coinvolti nella partita. Entro fine anno dovrebbe essere indicato il percorso da seguire.