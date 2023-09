Il greggio pesante affonda le Borse Piazza Affari - 1,1%

Seduta di vendite a Piazza Affari, che chiude con un calo dell’1,1% a 28.585,86 punti. Nel listino principale spiccano i ribassi di Moncler che perde il 3%. Gli i investitori temono – come per altri big della moda – un rallentamento delle vendite, considerando il contesto macro poco brillante in Europa e Stati Uniti e in più l’andamento dell’economia cinese inferiore alle aspettative. La discesa dell’indice si e’ accentuata nel pomeriggio dopo l’avvio incerto di Wall Street. Piazza Affari si e’ mostrata debole sin dalle prime battute di una settimana che avra’ il suo focus mercoledi’ nella riunione della Fed. Attesa per le decisioni sui tassi, che nelle aspettative degli operatori dovrebbero risultare confermati, ma ancor piu’ per le parole del presidente della Fed Powell che dovra’ dare indicazioni sul trend dell’economia dopo gli ultimi segnali contrastanti.

Il rincaro del prezzo del petrolio tiene in alto i rendimenti delle obbligazioni e frena le azioni. Il Brent del Mare del Nord si spinge a 94,5 dollari il barile, terza seduta consecutiva di rialzo e nuovo massimo di lungo periodo. Il Wti ampiamente sopra i 90 dollari

Tutta l’attenzione del mercato è sulla domanda, in particolare sull’Opec+, gli Stati Uniti non hanno grandi spazi di manovra perché sono al massimo con la produzione di shale oil. L’evento più importante della giornata potrebbe essere l’intervento del ministro del Petrolio dell’Arabia Saudita, Abdulaziz bin Salman a un convegno sull’energia a Calgary. Il cartello dei paesi produttori stima che nei prossimi mesi ci sarà un gap domanda/offerta di circa tre milioni di barili al giorno di petrolio.