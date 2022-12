Il ministro Santanché trova i soldi per le tasse ed evita il fallimento di Visibilia. Da dove arrivano?

Il ministro del Turismo Daniela Santanché trova 4,5 milioni per pagare il Fisco evitare l’accusa di bancarotta e salvare Visibilia

La Santanché vende il Twiga e paga il Fisco

Il ministro del Turismo Daniela Santanché trova 4,5 milioni per pagare il Fisco ed evitare l’accusa di bancarotta e il fallimento di quattro società del gruppo Visibilia. Gli effetti immediati – come scrive il Corriere della Sera – sono che la società quotata Visibilia Editore riuscirà a saldare subito un debito di 1,4 milioni col Fisco e poi garantirà altri 2 milioni con un futuro aumento di capitale. Mentre il ministro non rischia più di essere in futuro indagata per bancarotta.

Vista la tempistica, la domanda sorge spontanea. Da dove arrivano questi soldi che evidentemente fino a ieri non c’erano? Viene spontaneo pensare che c’entri qualcosa il recente annuncio della vendite delle quote del Twiga. Conti alla mano la recente cessione del capitale della società che ha sede a Forte dei Marmi sarebbe sufficiente a finaziare il saldo con il Fisco a breve e anche una parte del futuro aumento di capitale.

Risulta infatti che la Santanché abbia ceduto il suo pacchetto azionario per circa 3 milioni di euro. Una metà della partecipazione sarebbe andata a Flavio Briatore e l’altra è rimasta in famiglia, al compagno Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena.