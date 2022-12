Il Qatargate all'italiana si allarga: nel mirino altri quattro nomi vicini alla sinistra

Uffici a Bruxelles sigillati

Di una cosa sono tutti sicuri: il Qatargate, l’inchiesta sulle presunte tangenti ricevute da europarlamentari, assistenti e altre persone vicine alla politica di Bruxelles in cambio di favori allo Stato arabo non potrà che allargarsi. Siamo all’inizio e da quello che si può capire, la figura chiave è Antonio Panzeri, ex parlamentare del gruppo socialista arrestato per lo scandalo. Non è un caso che anche le altre persone arrestate abbiano o abbiano avuto in un modo o nell’altro contatti con l’ex Pd e poi Articolo Uno. A partire dal vicepresidente del Parlamento Ue Eva Kaili per arrivare fino al suo compagno ed ex assistente di Panzeri, Francesco Giorgi. E non è una caso se anche le persone non indagate, ma finite comunque nella maglie dell’inchiesta abbiano in un modo o nell’altro qualche legame con Panzeri.

Repubblica infatti rivela che ci sono altre quattro persone (non indagate) che si sono ritrovate i sigilli davanti ai loro uffici a Bruxelles. Si tratta di Federica Garbagnati, attuale assistente dell’eurodeputata Alessandra Moretti, che in passato aveva collaborato con Panzeri. Di Giuseppe Meroni (anche lui ex assistente di Panzeri) che ora lavora in Europa per l’azzurra Lara Comi. Quindi Donatella Rostagno. Assistente dell’europarlamentare belga di origini italiane Maria Arena. E componente della Ong fondata dallo stesso Panzeri, “Fight Impunity”. Anche lei, ma ormai sembra non ci sia bisogno di dirlo, ex collaboratrice di Panzeri. Infine Davide Zoggia. L’ex deputato italiano molto vicino a Pierluigi Bersani al quale è stato sequestrato il telefonino perché viveva in casa con lo stesso Meroni. Zoggia – ricorda ancora la stessa Repubblica – è nello staff di Pietro Bartolo e del capogruppo Dem, Brando Benifei.

Votazione a Strasburgo

Martedì inoltre è previsto a Strasburgo un dibattito sul Qatargate che dovrebbe riguardare nello specifico il ruolo avuto dalla greca Eva Kaili con la possibilità che venga messa in votazione la sua destituzione dalla carica di vicepresidente. Anche se va ricordato che il presidente Roberta Metsola ha già provveduto a ritirarle le deleghe, tra le quali rientrava anche quella sugli affari relativi al Golfo Persico.