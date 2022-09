Ciro Immobile condannato per evasione fiscale

Quasi 200 gol in Serie A e un debito con l’Agenzia dell’Entrate risalente al 2012. Ciro Immobile, capitano e bomber della Lazio, è stato condannato per evasione fiscale dalla quinta sezione civile della Cassazione per un’Irpef non versata. I fatti risalgono a 10 fa, quando il calciatore fu ceduto al Genoa dalla Juventus. Un trasferimento che fece incassare 4 milioni alla società bianconera e che è rimasto sotto l’attenzione dei giudici della sezione tributaria.

Ciro Immobile e il doppio procuratore

Nel mirino dell’Agenzia delle Entrate è il presunto doppio ruolo svolto da Alessandro Moggi nella trattativa. Secondo la Finanza, il figlio di Luciano svolse a tutti gli effetti sia la funzione ufficiale di consulente ad hoc ingaggiato dal Genoa sia quella di manager del calciatore, mai dichiarata. Per l’Agenzia delle Entrate, il primo contratto solo “un’operazione simulata”. Perché, nonostante l’agente del calciatore fosse Mario Sommella, “Moggi agì a tutti gli effetti come manager dell’attaccante”. Ma l’Irpef dovuta per le sue prestazioni Immobile non l’ha mai versata.

La difesa di Ciro Immobile

Durante il processo Immobile si è difeso così: con i suoi legali ha sostenuto che Moggi junior non poteva essere il suo procuratore. Proprio per un “mandato in esclusiva” affidato a Sommella. Questa tesi, però, non ha convinto i magistrati. Perché le indagini avevano provato l’esistenza di rapporti diretti tra Moggi e Immobile. La prima prova sono i versamenti effettuati da Sommella a Moggi con causale “compenso Immobile”. Ma c’è anche un elenco scritto da Moggi, in cui l’attaccante della Lazio figura tra i suoi assistiti.