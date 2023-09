In Borsa soffrono i bond e azioni incerte Amazon nella bufera

Il titolo a dieci anni è arrivato a 4,56% nel corso della seduta, sui massimi degli ultimi sedici anni, stamattina il decennale è a 4,50%. L’amministratore delegato di Jp Morgan, Jamie Dimon, ha messo in guardia dal rischio che i tassi di interesse negli Usa possano arrivare al 7%, un’evenienza che il mondo non sarebbe ancora pronto ad affrontare e che potrebbe provocare forti turbolenze all’economia. “Penso che sia assolutamente possibile”, ha detto il numero uno di Jp Morgan, la piu’ grande banca al mondo, in un’intervista al Times of India in occasione di un summit con gli investitori. “Se fossi una societa’ di consulenza, direi, siete preparati per tassi al 7%? Siete preparati per una recessione?”. Per il banchiere “lo scenario peggiore” sarebbe “il 7% con stagflazione”: “Passare da zero al 5% ha colto qualcuno di sorpresa ma nessuno avrebbe tolto il 5% dall’alveo delle possibilita'”, ha detto Dimon.

Secondo il quale passare dal 5 al 7% – un livello per il quale “non sono sicuro che il mondo sia preparato” – sara’ “piu’ doloroso” di quanto non sia stato passare dal 3 al 5%. Siamo in una settimana pesante sul fronte emissioni, con un totale di 191 mld di dollari di T-bills ed emissioni su Treasuries per un ammontare massimo totale di 158 miliardi.