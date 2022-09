L’ironia di Ryanair per le elezioni

Com’è noto l’ironia di Ryanair non risparmia nessuno. E dopo aver preso in giro il calcio italiano per la partita tra Juventus e Salernitana punta sulle elezioni del prossimo 25 settembre. “Scegli il tuo sedile”, il messaggio twittato dalla compagnia. E stilizzando l’interno dell’aereo assegna anche i posti a sedere ai candidati. Giuseppe Conte è seduto in prima fila con la dicitura “posto assegnato casualmente”.

Nella fila subito dietro, chiaramente a destra, Giorgia Meloni con scritto “compra sempre la priority”. Poi verso la metà della cabina c’è Enrico Letta, a sinistra, che “batte le mani quando atterra”, seguito da Carlo Calenda che “cambia posto dopo il decollo”. Dall’altra parte, Matteo Salvini che ha pagato 10 euro e ha preso un posto senza finestrino. Infine, nelle ultime file, sulla destra, è seduto anche Silvio Berlusconi, che ha un “posto a scelta con extra spazio”.

A onore della cronaca l’ironia di Ryanair non è stata accolta da tutto il web con benevolenza. In molti hanno attaccato la low cost per la scarsa puntualità, mentre qualcun altro ha sottolineato l’inappropriatezza del messaggio da parte di un’azienda straniera, che prende di mira i politici italiani.