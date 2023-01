Ita, primo passo verso Lufthansa: il Mef firma la lettera d'esclusiva. Due mesi per chiudere

Firmata la lettera d’intenti

Il primo passo c’è: poche ora fa il Mef ha sottoscritto una lettera d’intenti con Lufthansa per cedere una quota di minoranza di Ita Airways. Il documento è propedeutico per aprire la trattativa privata in esclusiva tra le parti. La stringatissima comunicazione del Tesoro dà due indicazioni: da una parte la volontà del ministero dell’Economia (che ha il pieno controllo di Ita) di mantenere la massima riservatezza sull’affare, dall’altra che certo – come evidenziava il ministro Giorgetti – ci vorranno settimane per mettere a punto i dettagli -, ma la volontà resta quella dare la possibilità ai tedeschi di programmare la stagione estiva, quella più redditizia per tutti i vettori. Non a caso è stato indicato un termine di 60 giorni entro il quale si punta ad arrivare a dama. Il termine non è perentorio, quindi può essere allungato, ma l’inserimento di una deadline è significativo rispetto alla volontà di accorciare i tempi.

Aumento di capitale da 250 milioni

Secondo le ultime indiscrezioni Lufthansa avrebbe messo sul piato un aumento di capitale da 250-300 milioni per acquisire una quota di minoranza pari al 40% di Ita, ma l’accordo prevederebbe anche delle opzioni per arrivare in un secondo momento alla maggioranza. Il prezzo, la governance e le opzioni (si era parlato anche dell’esistenza di una clausola di salvaguardia) sono alcuni dei nodi da sciogliere, ma in discussione ci sono anche altri temi più di sistema.

Lufthansa come le altre compagnie interessate non ha fatto mai mistero di vedere come fumo negli occhi il flusso di denaro che negli scali italiani viene veicolato verso le low cost. Circa mezzo miliardo che le Regioni corrispondono a concorrenti diretti dei tedeschi per invogliare le compagnie a basso costo ad atterrare negli aeroporti periferici. Non solo. Perché la compagnia la compagnia guidata da Carsten Spohr vedrebbe di buon occhio tariffe più basse per Fiumicino che potrebbe diventare un hub ancor più importante per le destinazioni verso Africa e America Latina.