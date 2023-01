Pubblicato il decreto sulla vendita di Ita: chiusura per i fondi, resta in corsa solo Lufthansa

Il decreto per la cessione di Ita arriva in Gazzetta

Era stato già detto. Ma adesso che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale è ancora più chiaro. Il decreto della presidenza del Consiglio dei ministri che fissa i limiti della cessione di Ita limita il campo a un unico pretendente: Lufthansa. L’articolo uno, infatti, stabilisce che «la cessione della partecipazione in Ita è effettuata tramite trattativa diretta limitata ai soggetti che singolarmente o nell’ambito di un raggruppamento hanno partecipato alla procedura di cui alle premesse per acquisire una partecipazione in Ita». Il riferimento è alle manifestazioni di interesse arrivate nei primi mesi del 2022 da parte della cordata formata da Msc e Lufthansa e dai due fondi americani, Certares da un lato e Indigo Partners dall’altro.

Al secondo comma però si chiarisce anche che «nell’ambito degli offerenti deve essere necessariamente presente una compagnia aerea che deve acquisire la maggioranza del capitale oggetto di ciascuna fase dell’operazione». Una condizione che di fatto esclude i due fondi Usa. Del resto era chiaro da mesi che la trattativa con Certares (per un mese in esclusiva) si fosse interrotta proprio per la mancanza di chiarezza da parte delle due compagnie coinvolte – Delta Airlines e Air France – che non hanno dato disponibilità a entrare nel capitale di Ita. Nello stesso decreto è inoltre sancito che il potenziale acquirente «deve garantire che anche alla data dell’uscita del ministero dell’economia e delle finanze dal capitale di Ita la maggioranza del capitale di questa sia detenuto da una compagnia aerea».

A questo punto non resta che aspettare l’ufficializzazione dell’offerta di Lufthansa che dovrebbe essere di poco superiore ai 200 milioni per una quota oscillante tra il 30 e il 40% di Ita.