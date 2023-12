Jamie Dimon esplosivo: i bitcoin servono solo ai criminali

L’euforia dei tassi

L’euforia da tassi continua a sostenere gli acquisti di criptovalute. Ieri è stato toccato a 44.490 dollari il massimo da aprile 2022. Oggi una caduta di mezzo punto. A provocarlo le dichiarazioni esploisve del Ceo di JPMorgan, Jamie Dimon, sulla plancia di comando dal 2005,. Davanti al Comitato bancario degli Stati Uniti ha dichiarato che “l’unico vero caso d’uso” di Bitcoin è per i criminali, sottolineando il riciclaggio di denaro, il traffico di droga e l’evasione fiscale.

I difensori del bitcoin

I sostenitori delle cripto hanno subissato Dimon di critiche, citando il track record di multe di JPMorgan per un totale di 39,3 miliardi di dollari in 272 violazioni dal 2000. A sostenere i tifosi del Bitcoin i dirigenti della piattaforma

La nuova piattaforma di Robinhood

Robinhood, In un comunicato hanno annunciato di aver lanciato il trading di criptovalute senza commissioni per i clienti dell’UE. “È l’unica piattaforma di criptovalute in cui i clienti riceveranno una percentuale del loro volume di trading ogni mese, pagata in Bitcoin,” ha detto Robinhood in un post. L’applicazione consentirà agli investitori europei di acquistare e vendere più di 25 criptovalute, tra cui Bitcoin, Ether e SOL di Solana. Il lancio arriva una settimana dopo che Robinhood ha annunciato che lancerà i servizi di brokeraggio nel Regno Unito come parte di un piano di espansione internazionale per “democratizzare la finanza” e aumentare l’accesso ai mercati.

Giudizio negativo

L’annuncio non ha scalfito il giudizio negativo di Dimon. Sono sempre stato profondamente contrario alle criptovalute, ai bitcoin, ecc.”, ha detto il capo della più grande banca americana per asset interrogato dalla senatrice Elizabeth Warren, Per Dimon le criptovalute dovrebbero essere bandite. Queste osservazioni sono l’ultima bordata di Jamie Dimon, contro le criptovalute, sebbene la sua banca sia fortemente coinvolta nella blockchain la tecnologia abilitante per l’industria da 1,6 trilioni di dollari. Audizione in commissione