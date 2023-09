Juventus, Equita stima un rosso da 110,5 milioni nel semestre

Potrebbe esser necessario un nuovo aumento di capitale per la Juventus, che si appresta ad annunciare la chiusura del semestre in perdita. Il CdA previsto per ieri è slittato alla settimana compresa fra il 2 ed il 6 ottobre. Lo ha annunciato ieri il Club con una nota,

Frattanto, gli analisti di Equita, sulla base della semestrale presentata da EXOR, stimano per la Juventus una perdita di 110,5 milioni di euro, che si ottiene sommando la perdita di 29,5 milioni relativa al primo semestre dell’esercizio 2022-2023 della Juventus, chiuso al 31 dicembre 2022, con la perdita risultante dal bilancio semestrale della holding di controllo di 81 milioni.

EXOR controlla la Juventus con una quota del 63,8% e, secondo Equita, potrebbe dover partecipare ad un nuovo aumento di capitale del Club che, sempre sulla base de dato anticipato da EXOR, avrebbe accusato un calo del patrimonio netto da 135 milioni a 50-60 milioni circa al 30 giugno 2023.

Nonostante queste prospettive, il titolo Juventus prosegue gli scambi in rialzo dello 0,94% a 0,322 euro.

