La Borsa di Milano accelera spinta dalle trimestrali Usa

I conti delle banche di Wall Street migliori delle attese

Chiusura in rialzo per le Borse europee, sostenute nel pomeriggio dalle trimestrali Usa. A Piazza Affari il Ftse Mib ha registrato un progresso dello 0,34%, a Parigi il Cac40 dello 0,38% e a Francoforte il Dax40 dello 0,3%. L’accelerazione del Dow Jones dopo un avvio piatto ha permesso ai listini europei di recuperare terreno dopo una giornata passata a oscillare sulla parità. A dare la carica ai listini sono stati soprattutto i conti di Bank of America e Morgan Stanley migliori delle attese. Sul fronte macro, dagli Stati Uniti è arrivata una nuova serie di dati, tra cui in particolare le vendite al dettaglio (salite meno del previsto) e la produzione industriale di giugno (in calo più delle attese). In questo quadro si continuano ad aspettare le prossime riunioni di Federal Reserve e Banca centrale europea del mese di luglio. Hanno continuato a pesare negativamente su titoli come quelli del lusso i deludenti dati cinesi su Pil e vendite al dettaglio pubblicati ieri.

Leonardo torna a brillare

Passando a Piazza Affari, seduta di acquisti per Banca Mediolanum (+2,18%), quando Leonardo (+2,16%) ha continuato in scia alla performance della vigilia. Ancora vendite su Moncler (-1,41%) e giornata debole anche per Ferrari (-1,06%).

Dollaro in ribasso da due mesi

Sul mercato dei cambi, l’euro passa di mano a 1,1229 dollari (1,1265 in avvio e 1,1236 ieri in chiusura). È tornato a salire il prezzo del petrolio: il contratto consegna Settembre sul Brent guadagna l’1,31% a 79,53 dollari al barile e quello scadenza Agosto sul Wti l’1,55% a 75,3 dollari al barile. Infine, il prezzo del gas ad Amsterdam sale dell’8,7% a 27,27 euro al megawattora