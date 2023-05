Apertura in rialzo per la Borsa di Milano nonostante le banche

Partenza per la Borsa di Milano

L’ndice Ftse Mib guadagna lo 0,6% Positivi i listini del vecchio continente in attesa dei dati sull’inflazione e soprattutto di novità sul tema del debito pubblico statunitense. A Piazza Affari pesano le pressioni del governo sulle banche perchè alzino i tassi sui conti correnti: Unicredit meno 1,5%, Bper meno 1,4%, Banco Bpm meno 1,2%, Mps meno 0,5%. I mercati sono in attesa degli interventi in giornata di Powell e Lagarde, sono in cerca di spunti sulle prossime mosse delle banche centrali sulla politica monetaria. Avvio positivo per Francoforte (+0,43%), Parigi (+0,4%) e Londra (+0,22%). Prometeia ha rivisto al rialzo le stime di crescita per l’Italia relative a quest’anno, portandole a +1% rispetto allo 0,7% stimato a fine marzo, è quanto fa sapere l’istituto aggiungendo di aver contestualmente alzato anche le previsioni per il prossimo anno, a 0,7% da 0,6%.

TOKYO RECORD

La Borsa di Tokyo termina l’ultima seduta della settimana in aumento, con l’indice di riferimento che si assesta ai massimi in 33 anni, trainata dalla svalutazione dello yen e l’ottimismo su una risoluzione delle trattative sul tetto del debito al Congresso Usa, per evitare il default. Il Nikkei avanza dello 0,77%, a quota 30.808,35, e un aumento di 234 punti. Sul fronte valutario la divisa nipponica si indebolisce sul dollaro a 138,10, e a un valore di 148,80 sull’euro.

SPREAD IN RIALZO

Lo spread tra Btp e Bund sale a 187 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,31% in attesa di Moody’s