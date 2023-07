La Borsa di Milano consolida l'indice a quota 29.500 punti

Pausa per riprendere fiato

Le borse dell’Europa si muovono poco dopo la tante novità metabolizzate nelle ultime sedute. FtseMib di Milano -0,2% consolidando quota 29.500. Una chiusura settimanale a questi livelli lancia l’indice a 30 mila

Ibex -0,2%. L’economia spagnola è cresciuta dello 0,4% nel secondo trimestre rispetto al trimestre precedente, in rallentamento rispetto allo 0,5% rivisto nei tre mesi precedenti. Dato in linea alle attese. I prezzi al consumo sono aumentati del +2,3% a luglio, in accelerazione rispetto a +1,9% di giugno. Dato superiore al +1,6% atteso dagli analisti intervistati da Reuters.

Wall Street ha chiuso in ribasso, il Dow Jones ha interrotto la serie positiva più lunga dal 1987, chiudendo in calo dello 0,7%, Nasdaq -0,55%. Il future dell’S&P500 è in lieve rialzo dello 0,2%.

La borsa di Tokyo ha reagito con un vigoroso rimbalzo nel finale. Dal -1,3% di partenza, il Nikkei ha chiuso in calo dello 0,4%. La brutta partenza ha coinciso con le inaspettate decisioni della banca centrale.

Corre l’Eni

Eni si muove al rialzo in un mercato cauto dopo i conti trimestrali migliori delle attese. Quando il Ftse Mib scivola dello 0,1%, i titoli del Cane a Sei zampe salgono dell’1% a 13,8 euro, con un massimo toccato a 13,97. Prima dell’apertura dei mercati, Eni ha comunicato di aver chiuso il secondo trimestre dell’anno con un utile netto adjusted di competenza degli azionisti Eni di 1,94 miliardi (-49%) .

Azimut migliore blue chips

Azimut estende i guadagni della vigilia, spinta dai risultati trimestrali. I titoli della società attiva nel settore del risparmio gestito salgono del 2,8% a 21,7 euro, con un massimo toccato a 21,8 euro, mettendo a segno la migliore performance del Ftse Mib