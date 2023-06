La Borsa di Milano stabile: i mercenari non fannno paura

Giù Leonardo: la guerra in Ucraina può finire presto

Avvio di settimana interlocutorio. Le Borse europee, dopo le recenti flessioni, legate alle mosse delle banche centrali, e agli sviluppi da guerra civile andati in scena in Russia nel week end, scelgono un atteggiamento prudente. A Piazza Affari il Ftse Mib ha terminato la giornata poco lontano dalla parità, riuscendo sul finale a strappare un +0,12%. La Borsa milanese si avvia a chiudere il primo semestre da prima della classe, con un progresso da inizio anno del 14,92%. Tra i principali titoli milanesi, Leonardo ha perso il 4,68%. Il titolo della generale debolezza del comparto europeo della Difesa, colpito dai realizzi sulla prospettiva che gli ultimi sviluppi in Russia indeboliscano il potere del leader Vladimir Putin e aprano la strada alla pace in Ucraina. Scenario che avrebbe naturalmente ricadute positive sull’economia globale, come conferma il buon andamento dei titoli dell’energia: Eni ha guadagnato l’1,11%, Tenaris l’ 1,17% e Saipem lo 0,47%.

Il record di Apple traina Stm

La maglia rosa di giornata va tuttavia a StMicroelectronics (+2,17%), galvanizzata dai record di Apple, che a Wall Street avvicina i 3mila miliardi di dollari di capitalizzazione. Sul mercato valutario l’euro riconquista quota 1,09 dollari e passa di mano a 1,0913 (da 1,0884 venerdì in chiusura). In lieve rialzo il prezzo del petrolio: il future agosto sul Wti sale dello 0,4% a 69,44 dollari al barile, mentre l’analoga consegna sul Brent guadagna lo 0,43% a 74,17 dollari. Chiude in calo il prezzo del gas naturale ad Amsterdam al termine di una giornata volatile: il contratto di riferimento cede l’1,3% a 32,1 euro per megawattora.