La Fed frena sui tassi e le Borse fermano il rialzo. Milano giù

Partenza in retromarcia

Partenza in retromarcia per i listini del Vecchio Continente. Dopo un’ottava conclusa all’insegna della cautela, le Borse europee seguono l’Asia nei ribassi, in una giornata scarna dal punto di vista macroeconomico, ad eccezione dell’indice IFO tedesco sulla fiducia degli imprenditori, mentre i dati più attesi relativi all’inflazione nel Regno Unito e in Giappone arriveranno rispettivamente mercoledì e venerdì. La Borsa di Milano perde lo 0,3% così come il Dax. Parigi meno 0,5%

La Fed ferma l’euforia

I mercati non stanno dando troppo peso alle dichiarazioni delle ultime ore rilasciate da tre membri del board della banca centrale degli Stati Uniti. Da Austan Goolsbee della Fed di Chicago, Raphael Bostic della Fed di Atlanta e John Williams della Fed di New York, sono arrivati dei moniti alla moderazione. Il primo, l’ultimo a parlare in ordine di tempo, ha detto che non è ancora arrivato il momento di dichiarare vinta la battaglia sull’inflazione. Il secondo ha detto di aspettarsi nella seconda parte dell’anno un paio di tagli, nulla di paragonabile a quel che si aspetta il mercato: i future danno come molto probabile una discesa del costo del denaro da oltre centocinquanta punti base dall’intervallo attuale (5,25%-5,50%). Williams ha detto che l’ipotesi di un taglio tassi a marzo è “prematura”, ma i mercati non gli hanno creduto più di tanto, forse perché la banca centrale degli Stati Uniti, a fine 2021 andò avanti parecchio a definire premature le ipotesi di un aumento dei tassi.

Cade Diasorin

Tra i titoli a Piazza Affari, arretra pesantemente Diasorin (-5%) dopo il piano industriale al 2027 presentato venerdì a mercati chiusi. Pesante anche Ferrari (-1,6%) dopo la revisione al ribasso del rating e il taglio al target price da parte di Intermonte. Brunello Cucinelli da oggi entra nel Ftse Mib e segna un calo dello -0,65%. Corre Telecom (+2,4%), seguita dai petroliferi (Saipem +0,85%, Eni +0,6%, e Tenaris +0,5%) sulla scorta dei rialzi del prezzo del greggio. Sul mercato valutario, prosegue la debolezza del biglietto verde, con l’euro sfiora soglia 1,1 dollari e scambia a 1,0928 dollari (da 1,0908 venerdì in chiusura), mentre il rapporto euro/yen vale 155,57 (da 154,705 al closing di venerdì). In rialzo il prezzo del petrolio, con il future gennaio sul Wti a 71,95 dollari al barile (+0,73%) e il Brent febbraio che sale dello 0,93% a 77,27 dollari. In calo del 1,02% a 32,85 euro al megawattora il prezzo del gas naturale sulla piattaforma Ttf di Amsterdam.