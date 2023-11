La Fed lascia che l'economia freni. Bene Piazza Affari. Vola Tenaris dopo i conti

Mercato azionario in forte rialzo nella fase di avvio in sintonia con il resto d’Europa. L’indice Ftse Mib segna un rialzo superiore all’1%. Piazza Affari bene impostata all’indomani della decisione della Federal Reserve di lasciare invariati i tassi, con un messaggio che agli operatori e’ parso conciliante anche rispetto alla futura politica monetaria, tanto che si e’ abbassata nei sondaggi la percentuale di probabilita’ di nuovi rialzi a dicembre o gennaio. Sul fronte macro attesi oggi i dati sul Pmi manifatturiero di Italia e principali paesi europei, oltre alla stessa Eurozona, con previsioni di nuova contrazione dell’attivita’. Sul listino avanzano i titoli dell’energia, con Enel sul +1%, Erg +1%, Eni +0,5%. Vola Tenaris (+7,8%) dopo i dati del trimestre. Nell’industria su Stellantis con un +1,2%,Leonardo +1,3%. In risalita Moncler, Nexi, Stm sul +2,3%, mentre Tim segna +1,2%. Tra le banche Intesa +1%, Bper +0,7%. In calo Iveco (-1,4%) dopo i conti.

SPREAD STABILE

Lo spread apre la giornata stabile a 190 punti, poco sopra i 189 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale e’ pari al 4,638%, in lieve calo dal 4,66% precedente. L’euro apre poco mosso sul filo di 1,06 dollari in un contesto di generale di forza del biglietto verde, dato che la Federal Reserve, pur avendo lasciato invariati i tassi, e’ destinata a mantenere il costo del denaro elevato per un certo periodo di tempo, e l’economia statunitense continua a mostrare segni di solidita’. La moneta unica passa di mano a 1,0598 dollari (+0,28%) Si rafforza la moneta giapponese dopo il piano di stimoli all’economia da circa 107 miliardi di euro annunciato dal governo giapponese. Il dollaro arretra a 150,44 nel cambio con lo yen.