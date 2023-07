Fininvest: Marina e Piersilvio costretti ad andare d'accordo

Serve armonia per andare avanti

Il futuro del gruppo Fininvest è affidato all’armonia tra Marina e Piersilvio. I due figli di Carla Dall’Oglio, infatti, si dividono il 60% dell’eredità del Cavaliere e il 53% delle azioni Fininvest. Luigi, Eleonora e Barbara avranno il 40% della ricchezza di famiglia e il 47% della cassaforte. Tradotto in soldoni vuol dire che Marina riceverà 1,5 miliardi e continuerà a essere presidente di Fininvest e Mondadori. Anche Piersilvio avrà 1,5 miliardi e manterrà la guida operativa delle televisioni. I tre ragazzi riceveranno 2 miliardi (660 milioni a testa) e dovranno accontentarsi dei dividendi che comunque in Fininvest sono piuttosto generosi (100 milioni solo per l’esercizio 2022).

Controllo di coppia

Che cosa cambierà adesso? “Nessun soggetto deterrà il controllo solitario indiretto su Fininvest spa, precedentemente esercitato dal padre stesso”, si legge in una nota.

Nessun vincolo

Le partecipazioni dei cinque fratelli non sono legate da alcun vincolo. Vuol dire che Piersilvio e Marina, insieme potranno prendere le decisioni strategiche lasciando agli altri tre una partecipazione puramente finanziaria. Il quorum costitutivo dell’assemblea ordinaria in prima convocazione è “almeno la metà del capitale” (ovvero basterà che siano presenti Marina e Silvio) e si vota a “maggioranza assoluta del capitale presente”.

La saldezza dell’abbraccio

Fino a quando i cinque fratelli cammineranno con lo stesso non avranno difficoltà di convivenza. Soprattutto Marina e Piersilvio dovranno andare d’accordo. La saldezza del loro abbraccio è la garanzia della continuità.

La scelta di diassette anni fa

Ben diciassette anni fa il Cavaliere scelse quindi di assegnare tutta la quota disponibile ai due figli della prima moglie, una indicazione che non ha più cambiato. Una decisione che, probabilmente non è mai piaciuta a Veronica perché ha relegato i suoi tre figli al semplice ruolo di soci finanziari senza influenza nella gestione.

I precdenti

Essendo suddivisa fra Marina e Piersilvio la governance non è unitaria come accade in altre grandi eredità. Per esempio in casa Agnelli dove l’Avvocato aveva designato come successore il nipote John Elkann mettendo tutti gli altri in secondo piano. Oppure De Vecchio che ha trovato in Francesco Milleri il supermanager capace di mandare avanti il gruppo blindandolo rispetto agli azionisti. Per non parlare di Bernardo Caprotti che ha messo in disparte Violetta e Giuseppe, figli del primo matrimonio, per dare il primato nell’azionariato a Marina, figlia di Giuliana Albera sposata in seconde nozze. Per non parlare di Ennio Doris che ha preparato per tempo la successione puntando su Massimo.

Famiglia unita

Il Cavaliere, invece, si è dimostrato anche in questo molto italiano, cercando in qualche maniera di tenere la famiglia unita (“Vi voglio bene” proclama in uno dei suoi ultimi messaggi ai figli). Il sistema, però, contiene qualche fragilità. Funziona solo se Piersilvio e Marina camminano con lo stesso passo. Se dovessero litigare le quote dei fratelli minori potrebbero diventare decisive per eventuali ribaltoni. Ma soprattutto la costruzione regge se gli affari continuano ad andar bene e la Fininvest viene messa nelle condizioni di fornire ai suoi cinque azionisti ricchi dividendi.

Mondadori e la guerra di Segrate

Altrimenti si entra in terreno incognito. Una storia che in Fininvest conoscono molto bene. E’ quella della Mondadori e della “guerra di Segrate”. Il gruppo editoriale alla metà degli anni ’80 è stremato dalle perdite di Retequattro. Serve un grosso aumento di capitale. Gli eredi di Arnoldo blindano il controllo nella Amef, una scatola semivuota (possiede solo le azioni della Mondadori) che viene quotata in Borsa. Il ricavato del collocamento consente alla dinastia di limitare l’impegno personale nella ricapitalizzazione della casa editrice. Nel 1987 muore Mario Formenton che, dopo l’uscita di Giorgio, aveva preso il comando del gruppo. Restano la vedova, Cristina con il figlio Luca e la sorella Mimma madre di Leonardo. Litigano e chiamano i soccorsi: De Benedetti per Cristina e Berlusconi per Mimma. Scoppia la guerra di Segrate all’interno della Amef diventata una gabbia da cui la famiglia vuole scappare. Cristina si accorge di aver fatto uno sbaglio alleandosi con l’Ingegnere. Cambia campo e con lei la Mondadori passa sotto le insegne del Biscione. La famiglia esce di scena. Autentica nemesi se dovesse accadere anche a Cologno, sede del Biscione.