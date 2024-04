Frenata dell'inflazione Ue. Piazza Affari prende coraggio

La conferma della frenata dell’inflazione europea dà la forza ai listini per rimbalzare dopo le recenti incertezze legate al conflitto in Medio Oriente. Con la corsa dei prezzi nel Vecchio Continente ormai alle battute finali, gli investitori appaiono convinti che la Bce procederà, come da attese, a un primo taglio ai tassi d’interesse già a giugno, mentre la Fed si muoverà con più cautela. A sostenere i listini anche l’avvio positivo della stagione delle trimestrali, che testimonia il recupero di alcuni settori che avevano sofferto nel precedente trimestre. Sullo sfondo restano però le tensioni internazionali, anche sul fronte commerciale, con il presidente americano Joe Biden che vorrebbe triplicare i dazi imposti su acciaio e alluminio cinese importati negli Usa.

Banche in prima fila

In questo clima, Piazza Affari chiude con un guadagno dello 0,7% grazie al traino delle banche, anche se gli investitori dovranno fare i conti con la previsione dell’Fmi che parla della necessità di ulteriori sforzi bilancio per l’Italia nei prossimi anni. Strappo della Popolare di Sondrio (+5,7%) capofila di un comparto bancario che beneficia anche della prospettiva di una discesa dei tassi Usa meno rapida di quanto previsto. Moncler (+2,3%) al traino della francese Lvmh dopo la trimestrale. Acquisti su DiaSorin (+3,7%) con gli analisti che ipotizzano un rialzo della guidance in vista dei conti. In fondo Leonardo (-1,7%).

Fuori dal listino principale, +4,5% per Saes Getters dopo il lancio dell’opa per il delisting da parte dell’azionista di riferimento.

Energia

Sul mercato valutario, l’euro/dollaro in rialzo a 1,0637 (da 1,0624 ieri in chiusura). La moneta unica vale anche 164,52 yen (da 163,86), mentre il rapporto dollaro/yen è a 154,66 (da 154,35). Frenano il gas a 31,3 euro al MWh (-5,5%) e il petrolio: il future maggio per il Wti cede lo 0,8% a 84,6 dollari al barile, mentre la consegna giugno del Brent perde lo 0,9% a 89,2 dollari.