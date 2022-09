La Meloni non andrà mai oltre il 5%: Scanzi profeta è l’erede di Fassino

La profezia a Otto e Mezzo

La Meloni? Non andrà mai oltre il 5%. La profezia è di Andrea Scanzi che grazie a questa intuizione si è conquistato a pieno diritto il titolo di “erede di Piero Fassino”. Come lo spilungone del Pd Scanzi in una puntata di Otto e mezzo lanciò il suo vaticinio sprezzante davanti alla leader di Fratelli di Italia, sostenendo che la sua esistenza era dovuta solo a Silvio Berlusconi.

Fassino sfidò così Beppe Grillo…

Fassino è diventato un mito dei social per le sue famose profezie “lancio di sfida” agli avversari politici. La più famosa fu quella rivolta a Beppe Grillo che metteva in croce i partiti tradizionali. Alla tv di Repubblica lo spilungone del Pd sfidò così il comico: “Faccia un partito, e poi vediamo quanti voti prende…”.

E lo stesso fece con l’Appendino

L’incidente a Fassino è capitato pure una seconda volta, quando era sindaco della città di Torino e il capo dell’opposizione di allora, la grillina Chiara Appendino, in un intervento l’aveva subissato di critiche. Persa la pazienza la sfidò certo che l’eventualità non si sarebbe mai presentata, a diventare lei sindaco di Torino con quel piccolo ostacolo che però sarebbero stati gli elettori desiderosi di leggerla. Profezia anche quella sbagliata, ma che portò fortuna alla vittima degli strali.

Fu così che nacque sul web il profilo del Fassino che fa profezie, con cui fui aperta anche una fortunatissima pagina facebook. Piena di cartelli su altre profezie di fantasia di Fassino nella storia dell’umanità. Lui che sfidava Michelangelo o Picasso a prendere in mano un pennello e poi avremmo visto se erano in grado di imbrattare una tela. O a sfidare Mozart a strimpellare il piano, Harely e Davidson a costruire una moto etc…

Il tragico precedente di Scanzi

Anche per Andrea Scanzi però quella sulla Meloni condannata al 5% non è stata la prima profezia disgraziata. Purtroppo ne fece una divenuta tragicamente famosa nel marzo 2020 sul coronavirus e il terrore che stava circolando: “é solo un raffreddore”, disse, “mica una pandemia…”. Abbastanza grottesca per eclissarsi da ogni orizzonte pubblico. Ma Scanzi come Fassino è testone: insiste, pronto a prendere una musata dietro l’altra…