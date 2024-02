Le banche frenano Piazza Affari. Riflettori su Tim, Tenaris e Stellantis

Avvio di seduta positivo per le Borse europee grazie alla scossa fornita dai conti trimestrali di Meta e Amazon, che hanno superato le attese del mercato. Piazza Affari dopo una partenza a +0,6% guadagna lo 0,2%, frenato dalla debolezza dei titoli oil e delle banche. Nel resto d’Europa Francoforte è in progresso dello 0,7%, Parigi dello 0,4% . I listini attendono la pubblicazione dei dati sul mercato del lavoro americano, anche per avere indicazioni sui prossimi sviluppi della politica monetaria Usa.

Tim

Tim corre in Borsa dopo l’offerta del Mef per il 100% di Sparkle ed in vista dei conti. Il sette febbraio si riunirà il consiglio di amministrazione per valutare l’offerta e, secondo indiscrezioni, per fare il punto sulla lista del consiglio in vista della prossima assemblea che rinnoverà il Cda. Il 14 febbraio, invece, Tim riporterà i risultati preliminari per il quarto trimestre 2023, con la call prevista per il 15 febbraio. Gli analisti di Equita si aspettano che siano “centrati tutti i target forniti al mercato per l’anno in corso”. A Piazza Affari il titolo guadagna il 3,1% a 0,29 euro.

Stm

StMicroelectronics in prudente rialzo a Piazza Affari, in un settore tecnologico europeo (+0,88% il sottoindice Stoxx) che valuta, da una parte, i conti boom di Meta e Amazon e dall’altra le indicazioni deludenti di Apple e Microchip. St segna un progresso dello 0,33% a 40,63 euro. Meta Platforms nel quarto trimestre del 2023 ha registrato un utile per azione di 5,33 dollari su ricavi di 40,1 miliardi, contro attese per 4,96 dollari su 39,18 miliardi. Il gruppo ha annunciato inoltre il primo dividendo della sua storia, pari a 50 centesimi per azione, e l’intenzione di lanciare un piano di buyback da 50 miliardi di dollari. St, tuttavia, guarda più ad Apple, primo cliente del gruppo italo-francese che pesa per oltre il 10% dei ricavi. Per quanto riguarda il primo trimestre del nuovo anno il gruppo di Cupertino ha indicato un fatturato in linea con l’anno precedente a fronte di stime per una crescita tra l’1% e il 3%, principalmente a causa della debolezza della Cina. Outlook prudente anche da Microchip, principale concorrente di St nel segmento dei microcontrollori, che ha previsto vendite in discesa del 40% annuo, vale a dire circa il 20% al di sotto del consensus. «Riteniamo che le indicazioni di Apple e Microchip siano coerenti con la guidance di St per

il primo trimestre che vede un calo mid-teens delle vendite con un business industriale che noi stimiamo in calo di oltre il 30% e quello del personal electronics in calo» di circa il 25%», mentre l’automotive dovrebbe avere una modesta crescita», commentano gli analisti di Equita.

Stellantis

Tornano d’attualità le ipotesi di un ingresso dello Stato italiano nel capitale di Stellantis e i titoli reagiscono mettendo a segno la migliore prestazione del Ftse Mib milanese con un progresso di 1,9%% a 21,1 euro. Ieri il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha aperto la porta a una presenza nel capitale del gruppo per “pareggiare” quella della Francia nel caso in cui Stellantis lo chiedesse. «Ci avevano chiesto un impegno in Europa» sull’Euro 7 «e quell’impegno lo abbiamo mantenuto. Ci hanno chiesto un piano incentivi significativo e straordinario, lo abbiamo mantenuto. Se il problema è “fate come fa la Francia”, la differenza tra noi e loro è che loro sono nel capitale azionario, allora fateci una richiesta», ha notato Urso. Urso ha anche illustrato il piano di incentivi 2024 da 950 milioni per sostenere la transizione ecologica. Sempre ieri, intanto, sono stati pubblicati i dati sulle immatricolazioni in Italia e Francia, che hanno visto Stellantis registrare progressi rispettivamente del 12,8% e del 20% a fronte di mercati in crescita del 10,6% e del 9,2%. «Segnaliamo che il governo francese ha una quota del 6,09% di Stellantis attraverso BpiFinance – ricordano gli analisti di Banca Akros -. Pareggiare questa quota costerebbe 4 miliardi ai prezzi attuali». «Non è la prima volta che esce» il tema di un ingresso dello Stato italiano in Stellantis, ricordano da Equita aggiungendo di ritenere «improbabile che gli attuali azionisti di Stellantis accolgano con favore questa proposta».

TENARIS

Acquisti su Tenaris a Piazza Affari, dove i titoli del gruppo guadagnano 2,8%% a 15,1 euro. Le quotazioni, spiegano dalle sale operative, beneficiano del miglioramento della guidance da parte della concorrente francese Vallourec. Ieri a mercato chiuso il gruppo transalpino ha annunciato che il 2023 si chiuderà con risultati superiori alle precedenti guidance fornite al mercato. In particolare l’Ebitda è atteso oltre 1,19 miliardi contro stime tra 1,075 e 1,175 e il debito sarà inferiore ai 580 milioni (da meno di 741 milioni). E’ prevista inoltre un’ulteriore riduzione del debito netto fino a raggiungere lo zero entro la fine del

2025 al più tardi. «Il read-across per Tenaris è positivo», sottolineano gli analisti di Equita, sorpresi «anche dal miglioramento dell’Ebitda per tonnellata della dvisione tubi, da 563 milioni a 631». «Il focus dei risultati per Tenaris – aggiungono – sarà maggiormente sull’outlook dei prezzi Octg in Usa e sulle prospettive di recupero, nonché sulle prospettive in Medio Oriente dopo la decisione inattesa di Aramco di limitare la crescita della produzione». A Parigi i titoli Vallourec guadagnano il 7,61%.