Lilli Gruber fa Nostradamus: Giorgia Meloni finirà come Virginia Raggi

Lilli Gruber si è messa a fare vaticini come Nostradamus, e nella puntata di Otto e Mezzo di martedì 11 ottobre ne ha lanciato uno potentissimo: secondo lei Giorgia Meloni finirà come Virginia Raggi alla guida del comune di

A tutti i telespettatori di La7 è ormai chiaro da mesi che alla conduttrice non vada proprio giù la Meloni, contro cui ha organizzato processi in numerose puntate di Otto e Mezzo. Ogni conduttore ha le sue opinioni, ci mancherebbe e fuori dai periodi di stretta par condicio questo non è manco un problema per l’autorità di garanzia nelle comunicazioni.

Ormai però i risultati elettorali non si possono più cambiare, ma la Gruber ha deciso che Meloni ha sbagliato proprio tutto. Perché “sapeva di vincere con mesi di anticipo esattamente come Virginia Raggi quando trionfò a Roma nel 2016. Eppure sia l’una che l’altra sono arrivate al momento tanto atteso totalmente impreparate“. Su che base lo abbia deciso la conduttrice di La7 oggi che non è stato ancora mosso un passo, non si sa. Ma la leader di Fratelli di Italia è meglio che si procuri un cornetto caccia iella. Perché ormai Otto e Mezzo ha deciso: farà la stessa fine della Raggi. Alla Gruber basta solo aspettare un po’…