L'indice Pmi spinge Piazza Affari. Vivendi contro il cda Tim

L’Europa migliora con i futures americani orientati al rialzo e gli indici pmi sulla fiducia dei direttori agli acquisti nel manifatturiero, in Germania e Francia migliore delle stime così come nell’intera eurozona. A ravvivare i listini ha contribuito anche la corsa di Hong Kong (+3,56% in chiusura) nell’ultima parte della seduta dopo l’annuncio della banca centrale cinese di voler ridurre le riserve obbligatorie delle banche, così da mettere a disposizione più denaro a sostegno dell’economia. Gli ordini delle macchine più sofisticate, anche dalla Cina, per produrre microchip, ha fatto triplicare nell’ultimo trimestre gli ordini di Asml che ad Amsterdam (+0,55%) è balzata del 7,5% e ora guadagna il 6,1% in vista di un 2023 record. Francoforte è comunque la Borsa migliore (+1%) davanti a Parigi e Londra (rispettivamente + 0,49 e +0,45%). Milano guadagna lo 0,41% con le banche trainate da Mps (+2,26%) che si attende ritorni, dopo anni, a distribuire un dividendo.

Lettera di Vivendi scende Tim

Vendite su Tim a Piazza Affari, dove i titoli del gruppo delle tlc cedono l’1,1% a 0,29 euro. Le quotazioni, spiegano dalle sale operative, risentono della notizia che il socio francese Vivendi si è rivolto alle autorità antitrust europee affinché esaminino il ruolo del ministero dell’Economia nella vendita della rete. In una lettera alla Dg Comp, secondo quanto riferiscono le indiscrezioni di stampa, il gruppo transalpino ha invitato a prestare «attenzione al ruolo e coinvolgimento» del Mef nell’operazione, puntando il dito sul mancato coinvolgimento del Comitato parti correlate e sulla decisione di non convocare un’assemblea. Vivendi, del resto, aveva esplicitamente sostenuto di voler ricorrere a tutte le sedi per far valere i suoi diritti e il suo ruolo di primo azionista, da sempre contrario all’operazione con Kkr. «La richiesta formulata da Vivendi all’antitrust Ue sposta il terreno dello scontro a un livello più alto rispetto all’aula del tribunale di Milano, che sarà chiamato ad esprimersi sul ricorso ordinario presentato a dicembre, e chiama direttamente in causa i rapporti tra Unione europea e l’attuale governo italiano», commentano gli analisti di Intermonte. «Un eventuale pronunciamento dell’antitrust Ue a favore di Vivendi – aggiungono – potrebbe avere implicazioni importanti non solo sull’operazione NetCo, ma anche su altre partite in cui è coinvolta Cdp oggi» e «per questa ragione non escludiamo una presa di posizione ufficiale da parte del governo». «La lettera conferma che Vivendi intende perseguire con ogni mezzo la propria battaglia legale che però, in assenza di una richiesta di sospensiva d’urgenza, non blocca l’esecuzione dell’operazione», aggiungono da Equita, sottolineando che resta «da monitorare se questo elemento rischia di allungare i tempi dell’analisi della Dg Comp e quindi del closing».