L'inflazione Usa abbatte le Borse. Leonardo terza settimana in rialzo

Piazza Affari scende sotto quota 27 mila

Piazza Affari scende sotto quota 27 mila abbattuta dall’inflazione Usa superiore alle aspettative. Quota 28 mila si allontana mentre si fa sempre più vicina quota 26.500 che rappresenta il primo supporto. L’indice Ftse Mib ha perso l’1,07%, a 26,896 punti. Parigi perde l’1,78% e Francoforte l’1,81%, nel giorno in cui è stata rivista al ribasso la crescita del Pil tedesco del quarto trimestre 2022 (+0,9% annuo da +1,1%).

I prezzi negli Usa non smettono di salire

Nel mese di gennaio, negli Stati Uniti l’inflazione Pce (personal consumption expenditures price index), il dato preferito dalla Federal Reserve per valutare l’andamento dei prezzi n è aumentata dello 0,6% rispetto al mese precedente, contro attese per un rialzo dello 0,5%, ed è cresciuta del 5,4% rispetto a un anno prima, dopo il 5,3% di dicembre (rivisto dall’iniziale 5%), contro attese al 5%. Questo insieme ad altri dati macro positivi per l’economia Usa (sopra le attese le vendite di case nuove e la fiducia dei consumatori al top da 13 mesi), alimenta i timori degli investitori sulla politica aggressiva della Federal Reserve sui tassi.

LA GIORNATA DEI CALDISSIMI

ENI

Websim taglia il giudizio da Interessante a NEUTRALE e abbassa il target da 16 a 15 euro, il piano di investimenti è molto oneroso. Il titolo ha chiuso a 13,19€ (meno 1,24%)

LEONARDO

I Paesi europei sono diventati molto più disposti a investire nella difesa e nella sicurezza sulla scia della guerra in Ucraina, ha detto l’amministratore delegato Alessandro Profumo. La Polonia ha speso il 2,4% del Pil per la Difesa e prevede di salire al 4% nel 2023, BUY Chiusura a 10,47 (+0,24%). E’ la terza settimana chiusa in rialzo.

OBBLIGAZIONI

Spread poco mosso- a 190 punti.. Il BTp decennale (Isin IT0005518128) ha segnato un’ultima posizione al 4,43% dal 4,37% del closing della vigilia.+

ENERGIA

PETROLIO

Scivola dello 0,35% a 81,92 dollari al barile

GAS

.l prezzo in calo, ma si aggira sempre attorno ai 50 euro al megawattora.

VALUTE

L’ euro scende a 1,056 sul dollaro in prossimità dei minimi da inizio anno. Per il dollaro si tratta del quinto rialzo consecutivo e della miglior settimana da settembre (+1,40%).

ORO

A 1.818 dollari, sui minimi da inizio anno. La settimana è in perdita del -1,6%.