La lista dei ministri del governo Meloni

“Non parliamo delle ipotesi dei ministri fintantoché non ci sarà l’incarico da parte del presidente della Repubblica al presidente del Consiglio incaricato. In quel momento scoprirete che la lista dei ministri è pronta e che c’è serenità nel centrodestra, c’è compattezza e che tante parole sono state spese in questi giorni perché ovviamente c’erano da aspettare i percorsi istituzionali”.

Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d’Italia, ad “Agorà” su Rai3, parlando della composizione della prossima compagine governativa ha fugato ogni dubbio. “Leggo che qualche giornalista, qualche commentatore dice: ‘Ecco, la Meloni perché ancora non è pronta?’ Noi siamo pronti. Semplicemente non possiamo andare a depositare la lista dei ministri perché non c’è un presidente del Consiglio incaricato”, ha ricordato.

Sui nomi che dovrebbero comporre la squadra dell’esecutivo è intervenuta anche Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e parlamentare di Azione, a Tg1 Mattina. “Sono poco appassionata al totoministri. Come Azione-Italia Viva non abbiamo pregiudizi, faremo un’opposizione seria e rigorosa nel merito, sui contenuti. Faccio parte del governo uscente quindi, anche per una questione di stile, mi sembra sbagliato esprimere giudizi. Aspettiamo i fatti”, ha affermato.