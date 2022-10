La lista dei ministri di Berlusconi

Antonio Tajani agli Esteri, Maria Elisabetta Casellati alla Giustizia, Lorenzo Bernini all’Università, Licia Ronzulli alle Politiche europee, Maurizio Gasparri alla Pubblica amministrazione. Silvio Berlusconi teneva questa lista chiusa nella cartelletta di pelle rossa del Senato. Un foglio scritto a computer e con i nomi impilati uno di seguito all’altro. L’ha presentata, questa mattina, al premier in pectore Giorgia Meloni, nell’ennesimo incontro che il leader di Forza Italia ha avuto nel tentativo di arrivare ad una quadra sui nomi del nuovo governo.

È la lista dei desiderata azzurri. I nomi dei possibili ministri proposti dal Cavaliere con l’indicazione dei relativi dicasteri. Su come sia andato l’incontro tra Berlusconi e la Meloni nulla è trapelato. Ma di sicuro non su tutto i due si devono essere trovati d’accordo. Almeno a giudicare dalle tante note a penna prese accanto alla lista dallo stesso Berlusconi.

E così nel foglio vediamo che la Ronzulli è passata all’ipotetica guida del ministero del Turismo, Alessandro Cattaneo si aggiunge alla Transizione ecologica, mentre come sottosegretario alla presidenza per l’Editoria compare il nome di Alberto Barachini. Non tutte le note scritte a margine dal presidente di Forza Italia appaiono intellegibili. Ma sono il segnale di una trattativa ancora in corso, che ha avuto il suo prologo con le defezioni registrate durante l’elezione del presidente del Senato Ignazio La Russa.