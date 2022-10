Il look delle ministre del nuovo governo

La neo presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata al Quirinale per il giuramento dell’esecutivo con un tailleur scuro e con capelli sciolti e lisci. Avvolta in una giacca con un singolo bottone e pantaloni ampi e comodi, la premier ha indossato ai piedi delle decollété non troppo alte. Un look molto istituzionale cui Meloni non sembra aver avuto difficoltà ad abituarsi. Anche ieri nelle consultazioni al Quirinale prima e poi in occasione della salita al Colle, ha scelto un tailleur in colore “blue navy” con sottogiacca tono su tono. Insolito vedere Meloni con i capelli raccolti in una coda (ieri per le consultazioni), una acconciatura che non è passata inosservata e che forse sceglierà anche in altre occasioni.

Come si sono vestite le ministre

In occasione del giuramento le ministre del governo che hanno osato di più sono state Maria Elisabetta Alberti Casellati, ex presidente del Senato e ora ministro per le Riforme (già nota per il gran gusto nel vestire) che ha scelto un tailleur bianco con giacca dal collo irregolare, e Alessandra Locatelli, ministra per Disabilità che è arrivata nel Salone delle Feste del Quirinale totalmente vestita di bianco. Grande assente: la gonna, nessuna delle ministre l’ha preferita per questo grande giorno. Tailleur classico anche per la ministra dell’Università Anna Maria Bernini che, come unico vezzo, ha scelto una camicia bianca dal collo a punta molto ampio. Camicia in seta per la ministra del Turismo, Daniela Santanchè. Scuro anche il completo di Marina Elvira Calderone, ministra del Lavoro e politiche sociali. Camicia a pois, infine, per Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità.