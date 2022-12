Manovra, si va verso la fiducia. Alle 13 ripartono i lavori in Commissione Bilancio della Camera

La legge di bilancio verso la fiducia

Tempi sempre più stretti per l’approvazione della manovra. Alla Camera, i lavori in Commissione Bilancio sono stati interrotti questa mattina alle 6.30 e riprenderanno alle 13. Il governo pare intenzionato a mettere il voto di fiducia sul testo. L’obiettivo è approvare definitivamente la finanziaria alla Camera entro venerdì, per poi portarla in Senato dopo Natale.

I lavori della Commissione Bilancio di Montecitorio questa mattina sono stati interrotti dopo quasi 11 ore di fila (la seduta era cominciata nel pomeriggio di lunedì) che non hanno ancora portato a un solo voto di approvazione degli emendamenti in ballo. La maggioranza si mostra comunque fiduciosa sui tempi, che dovrebbero essere i seguenti: la Commissione vota entro oggi tutte le modifiche alla legge di bilancio, il testo approda in Aula domani, giovedì si vota la fiducia, venerdì il testo è approvato definitivamente e può passare a Palazzo Madama (che si limiterà a rarificarlo).

Le ultime modifiche: come cambia il bonus cultura

Nella notte, intanto, si sono disegnati i contorni del nuovo bonus cultura, a partire dal possibile nome: CartaG, in sostituzione di 18 App.

La nuova formulazione prevista in un emendamento di maggioranza prevederebbe un doppio binario per ricevere i fondi: un Isee familiare fino a 35mila euro o il massimo voto (100) all’esame di maturità.

Il sistema di erogazione con card o app digitale rimarrebbe invece inalterato. Ma si starebbero cercando le coperture necessarie per un eventuale raddoppio del bonus da 500 a 1.000 euro per i ragazzi che rientrano sia nella categoria del reddito sia in quella del merito scolastico. Che cosa si potrà comprare con quei soldi? Il governo definirà i settori culturali di applicazione, oltre ai libri, a gennaio insieme con gli operatori economici interessati dalla misura. Allo studio anche possibili sanzioni per gli esercenti che si dovessero prestare ad eventuali truffe.