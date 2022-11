All’asta i ricordi di Marilyn Monroe, valgono migliaia di dollari

All’asta gli oggetti di Marilyn Monroe

C’è un biglietto scritto a mano dal padre, ci sono i trucchi e i vestiti per un valore di oltre 80mila dollari. Sono 175 gli oggetti appartenuti a Marilyn Monroe che andranno all’asta a Beverly Hills il prossimo 17 e 18 dicembre. Fanno parte della vendita ‘Present: Icons & Idols Hollywood’ organizzata da Julien’s Auctions e Turner Classic Movies.

Tra i pezzi di maggior risalto c’è il biglietto scritto alla diva da Charles Stanley Gifford, che era il padre biologico. Gifford consegnò a mano il biglietto alla figlia mentre si trovava in ospedale. “Cara Marylyn – si legge con il nome scritto in modo sbagliato – questo biglietto gioioso di pronta guarigione è anche per dirti che tanti pensieri e buoni auspici siano con te ogni giorno. E anche una preghiera”. Solo questo biglietto è stimato tra i duemila e tremila dollari. Tra gli altri oggetti in vendita ci poi trucchi e diversi abiti per un valore di oltre 80 mila dollari.