Mediobanca Securities nel 2023 punta su Unicredit, Bper, Banco Bpm e Poste

L’outlook 2023 di Mediobanca Securities

Banche protagoniste a Piazza Affari nel 2023. Nel suo outlook 2023 Mediobanca Securities ha una visione positiva sugli istituti di credito in quanto i benefici derivanti da tassi più elevati prevarranno sul peggioramento della qualità degli attivi. Tra le banche Unicredit (con un solido Cet1, rendimento del capitale, multipli interessanti) è la prima scelta dell’istituto di Piazzetta Cuccia che ha promosso anche Bper Banca a outperform. Lo stesso rating con cui copre Banco Bpm per l’appeal sul fronte delle possibili aggregazioni.

Intesa Sanpaolo invece è stata declassata a underperform. Quanto alle assicurazioni attive nel business Vita dovrebbero beneficiare di tassi più elevati e quelle attive nel business Auto e non Auto dovrebbero assorbire l’inflazione, ma il price/earning a 3 anni degli assicuratori europei è solo del 5-10% al di sotto della sua media storica (sconto del 30% per le banche). Mediobanca Securities punta su Poste Italiane con un rating outperform. Ancora negativo il giudizio sul risparmio gestito, dove restano confermati i rating underperform su Fineco, Banca Generali e Azimut.

Torna la copertura di Eni con neutral

Nel settore delle utilities, invece, Mediobanca Securities preferisce le società integrate come Enel rispetto a quelle regolate come Terna e Snam. Inoltre, raccomanda un’esposizione all’economia circolare citando Hera. Mentre nel settore energetico le condizioni favorevoli senza precedenti viste nel 2022 sono già state scontate in maniera stellare nelle performance delle azioni, Per questo il rating su Tenaris scende da outperform a neutral. Mediobanca Securities riprende, però, la copertura di Eni con un rating neutral. Confermato il rating underperform su Saras a causa del calo dei margini di raffinazione.