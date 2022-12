Meloni e le critiche sulla manovra: «Abbiamo fatto le sedute spiritiche per trovare le risorse»

Meloni ai 10 anni di Fratelli d’Italia

“Questi 10 anni sono stati una scommessa vinta perché come voi sapete benissimo quando noi abbiamo dato vita a Fratelli d’Italia tutti erano certi che questo partito non sarebbe sopravvissuto e nessuno prendeva in considerazione che un giorno avrebbe guidato questa nazione”. Giorgia Meloni arriva in una piazza del Popolo a Roma in festa. L’occasione sono i 10 anni del partito di cui la presidente del Consiglio è leader e che ha portato al trionfo alle scorse elezione politiche.

Una lunga passerella di ministri ed interventi durante la giornata, da Giancarlo Giorgetti a Silvio Berlusconi, per celebrare il traguardo del movimento nato dalle ceneri di An. Condita di alcune anticipazioni sull’agenda del governo, dal reddito di cittadinanza alla revisione della tassa sugli extraprofitti.

La Meloni ha preso la parola dopo Berlusconi e Matteo Salvini. È stato il video del Cavaliere, consegnato in ritardo, a far saltare la scaletta della giornata e la folla di militanti ha protestato con qualche fischio. La premier, una volta salita sul palco, ci ha scherzato su: “Da quando non ci sono più, siete diventati più indisciplinati”. Poi ha ripreso parlando del governo, opzione a cui forse “non ci credevamo neanche noi, però al fatto che una proposta politica fatta di persone per bene che mettono quello che è giusto per le proprie idee prima di quello che è utile per i loro percorsi personali io ho sempre creduto che questo potesse funzionare”.

Non ha risparmiato il sarcasmo verso chi chiede più interventi nella manovra. “Fatte sedute spiritiche per trovare risorse”, ha sorriso. E rivolgendosi a Confindustria ha aggiunto: “Più della metà delle risorse le abbiamo usate per mettere in sicurezza le imprese. Quando, come fa Confindustria, mi si dice che devo fare di più mi si dica anche dove prendere le risorse. Quando queste realtà legittimamente fanno le loro osservazioni, sono legittimi portatori di interessi, poi non hanno come noi la responsabilità di far quadrare il cerchio”.