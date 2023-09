Mercato auto in ripresa, +20% nei primi otto mesi

Mercato auto in ripresa

Ad agosto 2023 sono state immatricolate 79.756 autovetture in Italia. A fronte delle 71.211 iscrizioni registrate nello stesso mese dell’anno precedente, pari ad un aumento del 12%. Lo afferma il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel consueto aggiornamento mensile. Nei primi otto mesi dell’anno i volumi totali si attestano a 1.040.560 unità. Con un incremento del +20,3% sul corrispondente periodo del 2022 (-21,5% sul 2019).

I trasferimenti di proprietà sono stati 306.962 a fronte di 283.920 passaggi registrati ad agosto 2022, con un aumento del 8,12%. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 386.718, ha interessato per il 20,62% vetture nuove e per il 79,38% vetture usate.

Panda la più venduta

Considerando solo il mercato del nuovo, il modello più venduto è stata la Fiat Panda con 4.262 veicoli, seguita dalla Lancia Ypsilon con 2.490 e Dacia Sandero con 2.274. Completano la top ten: Fiat 500, Citroen C3, Peugeot 208, Dacia Duster, Ford Puma, Toyota Yaris e Toyota Yaris Cross.

“La crescita rallentata è in linea con quella degli ultimi due mesi con i volumi che sono ancora al di sotto di quelli pre-pandemia. E, purtroppo, anche il mese di agosto sconta la lunga empasse del Governo sui temi dell’Ecobonus e dei contributi per le colonnine private di ricarica elettrica”, ha commentato Adolfo De Stefani Cosentino, presidente di Federauto, la Federazione dei concessionari auto.

Calo degli acquisti per il noleggio

Osservando il mercato dal punto di vista dei canali – secondo elaborazioni Federauto – ad agosto i privati registrano un incremento del +16%, le società +45%. Mentre il noleggio, per effetto del brusco calo del breve termine (-85,6%), segna complessivamente -13,2%. Nei primi otto mesi dell’anno il mercato dei privati è in crescita +10,3% (quota al 54,9% in discesa di 4,8 punti percentuali). Quello delle società del +24,8% (quota 14%) e il noleggio del +39,8% (quota al 31% in ascesa di 4,3 punti.).

L’elettrico stenta

Unrae (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri) segnala invece un leggero segnale positivo dall’elettrico. La quota di auto Bev è salita ad agosto al 5% superando le ibride plug-in (Phev) che stazionano al 4,1%, e la quota complessiva di Ecv sale al 9,1%. Ma la situazione per i veicoli elettrici rimane negativa. Sia per il dato complessivo dei primi otto mesi (Bev a quota 3,9%, Phev a 4,6%) che ci colloca in coda fra i cinque major markets europei. Sia per le prospettive negative che provengono dai dati sugli incentivi, secondo l’associazione.