Opportunità di trading in Borsa: analisi delle azioni Recursion Pharmaceuticals

Nell’attivissimo settore statunitense delle biotecnologie, il titolo Recursion Pharmaceuticals Inc. (RXRX) spicca per la salita verticale e la performance a tre cifre ottenuta in sole sei sessioni operative: +145% (è passata dai 6.78dollari della chiusura dell’ 11luglio ai 16.75dollari del 19/luglio). Anche venerdi il titolo aveva chiuso a +4.45% ed alla riapertura di lunedi perdeva oltre il -7%.