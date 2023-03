Borsa di Milano: le azioni da comprare e vendere oggi secondo gli analisti

Si allenta la tensione sulle banche. Le borse dell’Europa dovrebbero iniziare la settimana in rialzo, il future dell’indice EuroStoxx50 guadagna circa mezzo punto. Sui media, negli ultimi due giorni, la finanza non ha trovato spazio: non sono emersi casi di stress o sofferenza. Negli Stati Uniti, scriveva venerdì sera Bloomberg, le autorità stanno valutando la possibilità di espandere la linea di credito speciale per le banche in difficoltà: la prima destinataria dell’aiuto extra, dovrebbe essere First Republic Bank