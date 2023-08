Borsa Milano azioni da comprare e da vendere oggi 18 agosto secondo gli analisti

Le Borse europee si avviano ad aprire in rosso l’ultima seduta della settimana, in un contesto penalizzato dai timori sulla tenuta dell’economia cinese e dall’incertezza sulla politica monetaria: la Federal Reserve, in particolare, potrebbe mantenere i tassi di interesse elevati ancora a lungo, sulla scorta dei dati macroeoconomici positivi che hanno spinto al rialzo i rendimenti dei Treasury.