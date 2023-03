Le migliori azioni da comprare e vendere oggi a Piazza Affari

I futures della Borsa di Milano in salita di mezzo punto. Le migliori azioni di oggi 1 marzo 2023 sono Saipem, Pirelli, Moncler

COMPRARE E VENDERE OGGI

MONCLER

Ha chiuso l’anno scorso con ricavi e utile operativo in crescita, oltre le attese degli analisti. Nel corso della presentazione, i dirigenti hanno rilasciato dichiarazioni ottimistiche sulla prima parte del 2023. Nel 2022 i ricavi del gruppo del lusso sono saliti del 25% a cambi costanti a 2,6 miliardi di euro contro attese degli analisti di 2,53 miliardi, secondo un consensus fornito dalla società. Il titolo si avvicina ad una resistenza importante a 60 eu, dopo un trend rialzista robusto. L’eventuale superamento di tale livello sarebbe un segnale di forza importante. Comprare in caso di flessioni verso 56€, per primo target verso 59 eu e succesivo 60 eu (stop loss sotto 56 eu).

PIRELLI: Goldman Sachs alza a Neutral da SELL, PT a 4.80 euro. Websim conferma la visione positiva. Elementi positivi: buona generazione di cassa, sottoperformance dello scorso anno e valutazione interessante. Il Tp sale a 5.9 euro da 5.5 euro per via di multipli leggermente più elevati riconoscendo il profilo di generazione di cassa nettamente migliore rispetto ai concorrenti. Quotazione 4,82€. SAIPEM: Citi alza il target da 2 a 2,2 euro e rafforza il BUY. Akros ha alzato da 1,4 a 1,9 € il TP, confermando la raccomandazione BUY dopo i conti 2022 “leggermente migliori degli obiettivi del gruppo”. Quotazione attuale 1,52€. Il gruppo ha ricevuto un ordine da 400 milioni di dollari per lavori nella perforazione in Costa d’Avorio. AZIONI DA TENERE D’OCCHIO

CELLULARLINE

espande la presenza all’estero. Il gruppo, leader nel mercato degli accessori per smartphone e tablet, ha siglato un nuovo accordo commerciale con MediaMarktSaturn Germany, il principale distributore retail di prodotti di elettronica di consumo in Germania con 400 punti vendita. L’accordo durerà almeno fino a dicembre 2025.

TENDENZA

FTSE MIB (27.478 punti)

In rialzo dello 0,12% Anche febbraio si è chiuso positivamente, quarto mese in guadagno negli ultimi cinque. Prezzi praticamente arrivati intorno ai 28mila punti, forte area di resistenza. Si può prendere profitto con proiezione al ribasso verso 26.300/25,900. Pronti, però, a rientrare alla prima chiusura sopra 28.500 per target 32mila.

PREVISIONI

Steven Bell, Chief Economist Emea di Columbia Threadneedle Investments: “A differenza degli Stati Uniti, le società europee non subiscono la stessa compressione dei margini. Anzi, gli utili del quarto trimestre hanno battuto nettamente quelli degli Stati Uniti. Certo, la Banca Centrale europea e la Banca d’Inghilterra dovranno aumentare i tassi di interesse per controllare l’inflazione, ma la riduzione di domanda che ci aspettavamo, a causa dell’impennata dei prezzi dell’energia, si è attenuata. Prevediamo quindi che quest’anno le azioni europee superino quelle statunitensi. Se l’economia Usa dovesse indebolirsi, si ridurrebbe la pressione sui rendimenti obbligazionari indebolendo il dollaro. E questo favorirebbe le azioni dei mercati emergenti”,

ANALISI TECNICA

ANIMA

Chiusura 4,09€ Comprare sui ribassi in direzione 4,5€. Vendere a 3,6€. L’analisi fondamentale di Equita Sim conferma la raccomandazione BUY e il TP a 4,5 € dopo che la società ha acquisito l’80% del capitale sociale di Castello SGR che gestisce fondi immobiliari. Lo scopo di Anima è diventare un operatore multi-asset leader in Italia. Intesa Sanpaolo conferma la raccomandazione BUY e il TP a 4,9 €

CYBEROO

Chiusura a 5,9€ Graficamente, il trend di fondo è strutturalmente rialzista. La violazione dei precedenti top assoluti in area 4,42 euro ha generato un nuovo ciclo rialzista con obiettivi finali intorno a 8,0 euro. Gartner ha inserito la società nella “Market Guide for Managed Detection & Response Services 2023”, la più autorevole guida internazionale sui servizi avanzati di cyber sicurezza, riconoscendola a livello globale come “Representative Vendor”. Nella Market Guide 2023 sono state incluse, oltre a quelle statunitensi, solo 12 aziende europee.

ESPRINET

7,23€ Balzo importante del titolo che si allontana dal supporto a 6,5 eu con volumi di tutto rispetto. Su rottura di 7,2€ si rafforza la struttura grafica rialzista. Dopo l’uscita dei risultati preliminari, Midcap ha confermato il giudizio positivo. La raccomandazione è Buy (Molto Interessante). Il TPviene alzato a 12,3€, dai 12€ precedenti.

GENERALI

Con la chiusura a 18,71€ estende in rialzo e tocca i nuovi massimi da aprile 2022. Da inizio anno Generali è salita del +12,30%. Stando alle attese potrebbe staccare un dividendo di 1,12€ a maggio con un rendimento intorno al 6% (cedola precedente 1,07 euro). Lo scenario di rendimenti elevati favorisce tutto il settore finanziario, in particolare le compagnie assicurative che investono la enorme mole di premi raccolti a ritorni crescenti. Il consenso raccolto da Bloomberg evidenzia un target medio fondamentale a 18,72 euro, con 9 Buy, 11 Hold, 6 Sell.. Graficamente, dai minimi di ottobre 2022 in area 13,66 euro è partito un bel rimbalzo. L’obiettivo finale è posizionato sui top dell’anno scorso in area 21,0 euro.

ELICA

Chiusura a 2,91€ . Prezzi ancora nell’intorno dell’ area d’ingresso (3,05€). Comprare in direzione 3.7€. Vendere 2,75€.

IREN

Chiusura 1,64€. Consolida sulla base da quasi 2 mesi Probabile ripresa della ripresa di fondo Comprare in direzione 2,€. Vendere 1,55€

TECHNOGYM

Chiusura 8,41€ Ha infranto la banda alta del movimento rialzista. Comprare verso quota 9€ Vendere a 7,5€

TESMEC

Chiusura 0,17€ Titolo accompagnato negli ultimi mesi di rally con strategie di trading.. Comprare sui ribassi verso 0.185€. Vendere 0,15€.

TELECOM ITALIA

0,31€. Conferma la forza espressa con movimento rialzista di inizio febbraio. Comprare verso il top a 0,37€. Stop a 0,27€

ANALISI FONDAMENTALE

PROMOSSI

BIFIRE

Intesa Sanpaolo ha iniziato la copertura sul titolo con raccomandazione BUY e fissando il TP a 4,9 €, pari a un potenziale rialzo di oltre il 60%. Il prezzo attuale infatti è 3,04€

RAIWAY

Akros ha alzato il TP a 6,3 € da 6,1 €, confermando BUY in attesa dei conti. Quotazione attuale 5,4€

BOCCIATI

ANTARES VISION

Equita Sim ha limato il TP a 8,4 €. Gli esperti restano convinti dell’ottimo posizionamento del gruppo (confermato dall’abbondante portafoglio ordini ) e pensano che l’azienda abbia bisogno di alcuni trimestri di risultati buoni prima di un nuovo giudizio. Quotazione attuale 7,77€

ENI

Barclays ha limato da 17,5 a 17 € il TP, confermando la raccomandazione Overweight. Il TP spiegano gli analisti, viene ridotto per tener conto di una stima più alta sulle spese per investimenti nell’attività di esplorazione. Prezzo attuale 13,27€. Il gruppo completato il closing per l’acquisizione delle attività di Bp in Algeria, riguardanti gli asset di “In Amenas” e “In Salah” ed operati congiuntamente con Sonatrach e Equinor. L’operazione ha ricevuto l’approvazione delle autorità competenti, sia del Paese sia antitrust

TECHNOPROBE

Ha diffuso i risultati 2022 e le indicazioni per l’esercizio in corso. La società prevede una contrazione dei volumi nella prima metà del 2023 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; la ripresa dell’intera filiera dei semiconduttori è attesa per la seconda metà dell’anno, trainata da una generale ripresa dei consumi. Mediobanca hanno tagliato da 8,5 € a 7,6 € il TP e hanno anche peggiorato il rating, portandolo da Outperform a Neutrale. – Equita HOLD e TP ridotto da 7,5€ a TP 6.8 € . Quotazione attuale a 6,04€

NEUTRALI

B GENERALI

Equita Sim conferma la raccomandazione HOLD e il TP a 32,3 € dopo l’acquisizione del 9,8% di Mainstreet Partners, società specializzata nel rating e advisory ESG. Quotazione 32,69€

ITALMOBILIARE

Exane Bnp Paribas conferma il fair value compreso tra 36 e 42 € a fronte di una quotazione attuale a 23,85€ Gli analisti citano la solidità del portafoglio e ritengono che lo sconto sul NAV (net asset value) a cui scambia l’azione, pari a circa il 50%, sia eccessivo.

TOD’S

Bryan Garnier conferma la raccomandazione Neutral e il TP a 35 €. Per gli analisti i margini operativi del gruppo dovrebbero essere migliorati nel 2022, pur rimanendo tra i più bassi nel settore Quotazione attuale 35,86€

WALL STREET

I future a Wall Street sono in cauto rialzo nonostante il rosso di ieri e le perdite accumulate a febbraio, con gli investitori che si sono riposizionati per la prospettiva di un picco piu’ alto per i tassi d’interesse. I future sul Dow Jones avanzano dello 0,06%, quelli sullo S&P 500 dello 0,05% e i future sul Nasdaq guadagnano lo 0,08%. A febbraio il Dow e’ sceso del 4,19% ed e’ diventato negativo per l’anno, mentre l’S&P 500 e il Nasdaq hanno perso rispettivamente il 2,61% e l’1,11%. Le perdite sono arrivate sulla scia di dati macro piu’ forti delle attese che hanno suggerito che la Fed dovra’ inasprire ulteriormente la politica per domare l’aumento dell’inflazione

POLVERE DI STELLE

NORVEGIAN CRUISE

Chiusura a 14,82€ in calo del 10,1% dopo aver rilasciato risultati inferiori alle attese. Le perdite per azione rettificate del trimestre sono state pari a -1,04 contro i -0,86 dollari attesi dagli analisti. In calo anche gli altri titoli del settore. Carnival [] -2%.

META

Ha messo a segno un progresso di oltre il 3%, dopo aver dichiarato di aver creato un nuovo team per lavorare alla produzione di strumenti di intelligenza artificiale generativa da integrare nei suoi prodotti.

TARGET

Chiusura a 168,5 (+1,01%) Il retailer ha totalizzato ricavi trimestrali pari a 31,4 miliardi, sopra le attese di 30,72 miliardi. L’utile per azione ammonta a 1,89 dollari, contro i 1,40 degli analisti.

TESLA

Chiusura a 205,7 in calo dello 0,92%. L’impianto in Germania sta producendo 4.000 macchine a settimana, raggiungendo l’obiettivo di produzione tre settimane in anticipo. Nel pomeriggio ad Austin presenta il nuovo piano industriale

ZOOM VIDEO

E’ salito del 2%% a 74,59€ dopo che la piattaforma di videoconferenza ha riportato risultati trimestrali che hanno battuto le aspettative sia sul fronte dei ricavi che su quello dei profitti, grazie alla crescita del segmento imprese.

ASIA

La Borsa di Hong Kong, stamattina, reagisce alle indicazioni riguardanti l’accelerazione dell’industria manifatturiera cinese, l’indice Hang Seng guadagna il 3,3% grazie alla spinta dei settori più all’avanguardia. Baidu è in rialzo del 7%, Bilibili del 6%, XPeng del 9%. L’Hang Seng Tech sale del 5%. L’indice CSI 300 dei listini di Shanghai e Shenzen guadagna l’1,2%.

L’attivita’ manifatturiera cinese ha segnato a febbraio la piu’ rapida espansione da aprile 2012, in scia alla ripartenza della produzione grazie alla revoca delle restrizioni anti-Covid: l’indice dei responsabili degli acquisti manifatturieri (Pmi) ha avuto un balzo a 52,6 da 50,1 di gennaio posizionandosi oltre le stime a quota 50,5. L’economia cinese ha chiuso il 2022 come uno dei suoi peggiori anni in quasi mezzo secolo a causa della rigida applicazione della politica della ‘tolleranza zero’ al Covid che ha stroncato produzione e consumi.

GIAPPONE

La Borsa di Tokyo conclude le contrattazioni col segno più, trainata dalle indicazioni incoraggianti che arrivano dalla Cina sull’attività manifatturiera, e malgrado l’andamento al ribasso a Wall Street. Il Nikkei segna un aumento dello 0,26% a quota 27.516,53, aggiungendo 70 punti, con gli acquisti che si concentrano sui titoli che più dipendono dall’export,

OBBLIGAZIONI

Febbraio è stato un mese di passione per i bond, che hanno fortemente ridimensionato i progressi di gennaio, in scia a una serie di dati che hanno spostato in avanti la frenata del costo del denaro. Il Treasury Note a dieci anni ha perso il 2,5%, peggior mese da settembre, piazzandosi a un rendimento del 3,93%, comunque sia al di sotto del picco di ottobre a 4,24%. Le perdite si sono estese a tutta la curva dei rendimenti, anche sulla parte breve: il Treasury 2 anni ha perso come il decennale e il rendimento è volato a 4,84%, massimo dal 2007 Il Bund decennale tedesco ha perso il -2,90%, con il rendimento schizzato sui massimi dal 2011 al 2,65%. Il BTP decennale ha perso “solo” l’1,30%, con il rendimento che si è avvicinato, ma non ha superato, il record di ottobre a 4,92%. Anche in questo caso la parte breve ha sofferto come la parte lunga: il BTP 2 anni ha perso l’1,20%, con il rendimento che è volato a 3,57%, massimo dal 2012. Oggi alle 14 escono i dati sull’inflazione in Germania, vista in rallentamento a +9% anno a livello armonizzato e a +8,5% a livello di indice nazionale. Domani uscirà la stima sull’intera zona euro, con il consensus Reuters che ipotizza un rallentamento a +8,2% da +8,6% di gennaio. Il capo economista di Francoforte Philip Lane ha detto che le pressioni inflazionistiche hanno iniziato ad allentarsi, anche se l’istituto centrale continuerà ad alzare i tassi di interesse fino a quando non sarà certo che la crescita dei prezzi torni verso l’obiettivo di 2%.

ENERGIA

PETROLIO

Brent (83,90 $) Febbraio si è chiuso in perdita dello 0,7%, secondo mese negativo di seguito. Da inizio anno -3%. La prospettiva di una accelerazione della crescita cinese depone a favore di un aumento del prezzo, ma la rigidità con cui le banche centrali stanno affrontando il problema dell’inflazione depone a sfavore. Incertezza totale

GAS

Ha chiuso sui minimi da tredici mesi a 46,6 euro/mwh. Febbraio con un -22% è stato il quinto mese in calo degli ultimi sei e il fatto che il calo sia arrivato nel pieno dell’inverno testimonia che le politiche di diversificazione delle fonti di approvvigionamento, di risparmio e di price cap in qualche modo abbiano funzionato. Da inizio 2023 -40%.

VALUTE

Euro a 1,059 sul dollaro. Lieve rialzo prima degli interventi di due membri del board della BCE, Francois De Villeroy e di Joachin Nagel. Anche a seguito degli ultimi dati sull’inflazione arrivati da Spagna e Francia, il mercato ha portato intorno al 4% le aspettative di picco sui tassi di interesse in Europa, centocinquanta punti base sopra il livello attuale.

. ORO

In risalita a 1.833 dollari l’oncia. Terzo rialzo consecutivo, allontanandosi dai minimi dell’anno. Febbraio si è chiuso con un -5,3% che si confronta con il +5,7% di gennaio. La disaffezione per le crescenti tensioni sui tassi, ma attenzione, perchè stiamo entrando in un trimestre di “facile confronto” con i dati di inflazione dell’anno scorso. L’indice dei prezzi sarà in calo. I ribassi verso il robusto sostegno a 1.850/1.800 $ sono occasione per comprare. Cambio di scenario in caso di discesa sotto 1.780 $.

LA FRASE DEL GIORNO

Non cercare di fare una cosa a meno che tu non sia sicuro di te stesso, ma non abbandonarla solo perché qualcun altro non ha fiducia in te.