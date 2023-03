Borsa di Milano, le migliori azioni da comprare oggi secondo gli analisti

Occhi puntati sulla Bce. Atteso un incremento dei tassi da 50 punti base come annunciato, tuttavia non c’è dubbio che la crisi del settore bancario, avviata dal crollo di Svb, ha cambiato parecchio le carte in tavola e non è escluso che alla fine la Banca centrale europea si limiti a un rialzo dei tassi di soli 25 punti base. I future dell’Ftse Mib sono in rialzo dell’1,7%.